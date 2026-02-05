Одразу кілька країн оголосили про нові пакети допомоги для України

Йдеться про воєнну та енергетичну допомогу.

Одразу три країни-члени Європейського Союзу сьогодні оголосили про нові пакети допомоги на підтримку потреб України у галузі безпеки та енергетичній сфері.

Допомога від Фінляндії

Як йдеться у пресрелізі на сайті уряду Фінляндії, Україна отримає ще один вантаж військового спорядження. Йдеться про 32-й пакет військової допомоги. Пропозицію уряду погодив президент Фінляндії Александр Стубб.

Зокрема, загальна вартість нової допомоги оцінюється в 43 мільйони євро. Цього разу допомога передбачає передачу засобів фінського виробництва, котрі закуплені в межах програми Міністерства оборони з підтримки України.

Усього Фінляндія надала Україні оборонної допомоги на суму 3,2 млрд євро.

У цьому зв’язку, міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен зробив наступну заяву:

"Фінляндія продовжить підтримувати Україну шляхом здійснення запланованих доставок оборонного обладнання. Окрім наших власних пакетів підтримки, ми також долучені до кількох Коаліцій спроможностей з метою побудови і зміцнення власних можливостей України. Ми хочемо зробити наш власний внесок, аби Україна мала право і здатність захищати свою державу і народ".

Допомога від Швеції

Як сказано у повідомленні на сайті уряду Швеції, новий пакет допомоги для України обсягом в 1 мільярд шведських крок спрямовується на підтримку енергетичного сектору.

Зокрема, ця допомога має сприяти задоволенню термінових енергетичних потреб України та покращенню ситуації з енергопостачанням у середній та довгостроковій перспективі. Підтримка спрямовуватиметься на виробництво електроенергії та ремонт зруйнованої інфраструктури.

Допомога була розподілена наступним чином: 600 млн крон буде спрямовано до Фонду енергетичної підтримки України і 400 млн - на Програму розвитку ООН.

У цьому зв’язку, відзначається, що Україна має отримати різні види енергетичного обладнання, зокрема, серед іншого, йдеться про електростанції, тепловентилятори, запасні частини тощо.

Допомога від Польщі

Як повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, завершується робота над підготовкою наступного, 48-го пакету допомоги для України. Це допомога обсягом 200 млн злотих. В основному нова допомога буде включати броньовану техніку для Збройних сил України.

Україна пропонує Польщі дрони в обмін на іншу зброю

Також польський прем’єр розповів про перспективи надання Україні старих літаків Міг-29. Він домовився гнучко співпрацювати з Зеленським і за необхідності змінювати нинішні позиції.

"Я знаю, що Україна потребує різних форм протиповітряної оборони, зокрема певних типів ракет. Не в усьому ми можемо допомогти, але якщо винищувачі МіГ будуть потрібні, то Польща готова передати ці літаки", - зазначив Туск.

За його словами, мова йде про взаємний обмін можливостями. Зокрема, Польщі зацікавлена в українських дронах. Він сказав:

"Україна готова до цього обміну. Ми говоримо про українські дрони, бо прагнемо в Польщі розбудувати ефективну антидронову оборону. Наша співпраця є пріоритетною з Україною. Президент України звернув сьогодні увагу, що є й інші важливі безпекові потреби у постачанні, які стосуються ППО".

Своєю чергою, як зазначив Зеленський, українській армії потрібні польські МіГ-29, і Україна готова до обміну. Він підтвердив, що Київ готовий запропонувати Польщі дрони.

"Я чесно сказав Дональду, що якщо є вибір зараз пріоритета - нам потрібно пройти зиму, і нам потрібна відповідна зброя щодо ППО. Відповідні ракети, не буду йти зараз в деталі. Колеги з Польщі все це записали, занотували. Якщо є можливість, ми ці ракети також готові обміняти на сучасні наші дрони. Нам це просто потрібно", - відзначив Зеленський.

За його словами, інші партнери не встигають з доставкою деяких пакетів допомоги, куди входять ракети для ППО.

Допомога Україні від союзників

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз розглядає можливість заборони імпорту російської міді та металів платинової групи в межах нового, 20-го пакету санкцій.

Нідерланди мають намір надавати Україні військову допомогу у вигляді 3 млрд євро щорічно до 2029 року.

