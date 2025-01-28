У цьому випадку знадобились поставки відповідного озброєння від третьої країни. Що в свою чергу диктує свої висновки й для нашої поточної ситуації.

Аеробалістична ракета на МіГ-29 виглядає краще, ніж 1000-кг керована бомба на 65 км, але у цьому процесі є деякі важливі нюанси, пише військовий портал Defense Express.

Як пишуть аналітики, посилення озброєння літака типу МіГ-29 за рахунок адаптації під застосування аеробалістичної ракети виглядає напрочуд привабливим, бо це дає цікаві й небачені досі ударні можливості. Для країни, яка цей варіант змогла реалізувати, аеробалістична ракета під МіГ-29 виглядає кращим варіантом, чим 1000-кілограмова керована авіабомба з дальністю застосування до 65 кілометрів.

Але тут знадобились поставки відповідного озброєння від третьої країни. Що в свою чергу диктує свої висновки й для нашої поточної ситуації.

Відео дня

Ресурс India Today повідомляє, що ВМС Індії нарешті офіційно прийняли на озброєння аеробалістичну ракету Rampage як елемент озброєння палубних літаків МіГ-29К російського виробництва. Вперше про це заговорили ще у вересні 2023 року. Від заявленого наміру до остаточної реалізації минуло дещо більше 1 року.

Опубліковане чітке фото, яке зокрема дає розуміння щодо того, як індійським інженерам було необхідно змінити пілон підвіски на МиГ-29К з тим, щоб цей літак міг нести та застосовувати аеробалістичну ракету Rampage.

В Індії наголошують й на тому, що остаточна поява на озброєнні аеробалістичних ракет Rampage дає суттєво кращі ударні можливості для індійської авіації, аніж ті, що були продемонстровані під час удару по Балакоті в 2019 році з використанням керованих авіабомб SPICE 2000 ізраїльського виробництва (маса – 1000 кілограмів, дальність застосування – до 65 кілометрів).

У тому епізоді 12 літаків Mirage 2000 в лютому 2019 року застосували шість бомб SPICE 2000 для знищення табору терористів біля Балакоти. При цьому сам удар відзначався стрімкістю, на яку пакистанська ППО не встигла адекватно відреагувати.

Портал Army Recognition пише, що для "апгрейду" своїх МіГ-29К індійським інженерам не знадобились суттєві переробки по авіоніці літаків, виявилось достатнім модифікувати пілони для підвіски та модернізувати бортову проводку.

Індія змогла аж таким кардинальним чином покращити ударні можливості своїх МіГ-29К в першу чергу за рахунок тісної оборонної співпраці з Ізраїлем, який й поставив відповідні аеробалістичні ракети.

Аналітики Defense Express зазначають, що успіх удару Ізраїлю по Ірану означає, що ЗСУ треба аеробалістичні ракети, не кажучи про 100 сучасних літаків.

Виробництво ракет в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наступного року Україна продовжить нарощувати власне оборонне виробництво, зокрема, планується виготовити не менше 30 тис. далекобійних дронів та 3 тис. ракет. В тому числі випускатимуть ракети "Нептун", зокрема, й нових покращених моделей.

Водночас у WSJ писали, що ракетній програмі України не вистачає фінансування і потужностей, через що її ефективність буде обмежена і Київ, ймовірно, залишиться залежним від Заходу щодо деяких видів зброї на довгі роки.

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