Болюча поразка Росії як 'Мста-С' програла боротьбу Південній Кореї за індійський контракт

Російська САУ продемонструвала труднощі під час подолання крутих схилів, що мало особливе значення для індійських військових з огляду на специфіку місцевості.

Індія планує суттєво розширити парк самохідних артилерійських установок K9 Vajra-T і закупити ще понад 300 машин на додачу до вже 200 законтрактованих. Однак історія появи цих САУ в індійській армії цікава тим, що їхня перемога над російською "Мста-С" у тендері 2015 року стала однією з найболючіших невдач російського ОПК на міжнародному ринку, пише Defense Express.

Фінальний етап конкурсу звів між собою двох претендентів: південнокорейську K9 Thunder від Samsung Techwin (нині Hanwha Defense) у співпраці з індійською Larsen & Toubro та російську 2С19М1 "Мста-С", яку РФ просувала разом із державними підприємствами OFB та BEML.

Для участі в тендері Росія запропонувала експортну 155-мм версію "Мста-С" зі стволом довжиною 52 калібри, оскільки Індія орієнтувалася на "натівський" стандарт артилерії.

Відео дня

Випробування тривали близько двох років і завершилися переконливою перемогою K9.

Однією з головних проблем російської установки стала робота у спекотних умовах. Висока температура та низька щільність повітря негативно вплинули на характеристики двигуна "Мста-С", що призвело до погіршення рухливості машини.

Крім того, російська САУ продемонструвала труднощі під час подолання крутих схилів, що мало особливе значення для індійських військових з огляду на специфіку місцевості.

Південнокорейська K9 Thunder змогла адаптуватися до складних умов завдяки автоматичній системі керування двигуном.

До того ж Hanwha Defense запропонувала Індії спеціально доопрацьовану версію машини, яка отримала модернізовану систему кондиціювання, посилений захист від пилу, інтегровані індійські системи зв'язку та адаптацію до місцевих умов експлуатації.

Під час випробувань K9 здійснила 587 пострілів індійськими боєприпасами та подолала близько 1000 кілометрів маршруту, підтвердивши надійність і відповідність вимогам замовника.

Результат конкурсу

У підсумку Індія обрала локалізовану версію південнокорейської САУ під назвою K9 Vajra-T, виробництво якої організували за участю Larsen & Toubro.

Сьогодні Нью-Делі не лише продовжує експлуатацію цих установок, а й готується до нових закупівель, що свідчить про задоволення результатами програми.

Військові контракти Індії

Нагадаємо, наприкінці травня видання India Express повідомило, що Індія переходить до фінальних бюрократичних процедур для укладання рекордної оборонної угоди з Францією на закупівлю 114 винищувачів Rafale. За інформацією видання, контракт планують підписати до кінця 2026 року.

У березні Індія схвалила закупівлю озброєння на $25 млрд, включаючи п'ять додаткових російських ЗРК на приблизно $6,1 млрд, повідомляв Bloomberg. За даними індійського Міноборони, законтрактовані ЗРК С-400 призначені для перехоплення далекобійних повітряних загроз над ключовими об'єктами. У країни вже є три таких комплекси, а ще два очікуються в найближчі місяці.

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