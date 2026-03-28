Індія схвалила закупівлю російської зброї на 25 мільярдів доларів, - Bloomberg

Це рішення може викликати невдоволення США.

Індія схвалила закупівлю озброєння на 2,38 трлн рупій ($25 млрд), включаючи п'ять додаткових російських ЗРК на приблизно $6,1 млрд. Про це пише Bloomberg.

За даними індійського Міноборони, С-400 призначені для перехоплення далекобійних повітряних загроз над ключовими об'єктами. У країни вже є три таких комплекси, а ще два очікуються в найближчі місяці.

Зазначається, що це рішення може викликати невдоволення США, які раніше критикували Нью-Делі за угоди з Москвою, але підкреслює ставку Індії на старого союзника в передових технологіях.

За даними SIPRI, незважаючи на зниження частки, Росія залишається найбільшим постачальником (понад третину імпорту), при одночасній диверсифікації та зростанні закупівель у Франції. Також схвалено модернізацію російських винищувачів і закупівлю вітчизняних ударних безпілотників для наступальних, координованих, розвідувальних і спостережних місій.

Раніше видання Financial Times з посиланням на західні розвідувальні служби писало, що Росія близька до завершення поетапних поставок безпілотників, а також медикаментів і продуктів харчування до Ірану.

За даними джерел, обізнаних з розвідданими, високопоставлені чиновники Москви та Тегерана розпочали закриті переговори щодо поставок дронів одразу після ударів США та Ізраїлю по іранській столиці. Логістика поставок стартувала на початку березня і має завершитися до кінця місяця.

