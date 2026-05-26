Індія запускає мегаугоду на французькі винищувачі: чому це може стати проблемою для України

Закупівля 114 Rafale Індією може вдарити по планах України отримати французькі винищувачі.

Індія переходить до фінальних бюрократичних процедур для укладання рекордної оборонної угоди з Францією на закупівлю 114 винищувачів Rafale. Як повідомляє India Express, Делі найближчим часом направить Парижу офіційний лист-запит, який фактично запускає процес підписання контракту.

Йдеться про одну з найбільших угод в історії індійських ВПС. За попередніми оцінками, її вартість може сягнути близько 40 млрд доларів. При цьому 90 із 114 літаків планують виробляти в Індії з локалізацією до 50% комплектуючих.

Очікується, що контракт можуть підписати вже до кінця 2026 року. Додатковим сигналом активізації переговорів називають майбутній візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Франції.

Втім, за даними Defense Express, головною проблемою у переговорах залишається питання доступу Індії до програмного забезпечення Rafale. Делі прагне інтегрувати власне озброєння – ракети Astra та BrahMos – у французький винищувач.

Саме тут Париж бачить серйозні ризики. У Франції побоюються, що доступ до програмного коду та систем управління озброєнням може зрештою опинитися у Росії. Особливе занепокоєння викликає BrahMos – експортна версія російсько-індійської ракети, створеної на базі російського "Онікса".

Для України ця історія також має пряме значення. Раніше в Києві неодноразово озвучували інтерес до закупівлі близько 100 Rafale для Повітряних сил ЗСУ. Але індійське замовлення може ще більше перевантажити виробничі потужності Dassault Aviation.

На початку 2026 року портфель замовлень французького виробника вже перевищував 220 літаків, тоді як темпи виробництва становлять лише близько двох десятків винищувачів на рік. Після укладання індійської угоди черга на нові літаки може розтягнутися ще сильніше.

Водночас для Росії ситуація виглядає як серйозний удар. Москва активно просувала Індії свій Су-57 та була готова запропонувати масштабну локалізацію виробництва. Якщо Делі остаточно зробить ставку на Rafale, російський винищувач може фактично втратити один із ключових експортних ринків.

Виробництво зброї в Індії

Нещодавно в Індії виготовили 1000-й бойовий танк T-90 Bhishma, зібраний на території країни. Цим завершився масштабний виробничий цикл, який стартував понад 20 років тому з російських креслень та імпортних комплектуючих.

Також у Індії спільно з європейським концерном Airbus завершили складання першого військово-транспортного літака C-295, призначеного для Повітряних сил країни. Там повідомили, що машина вже готується до свого першого випробувального польоту.

