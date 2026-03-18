Країна 'термінаторів': хто постачає найбільше людиноподібних роботів у світі (інфографіка)

Світові поставки людиноподібних роботів у минулому році перевищили позначку в 14 500 одиниць.

Китай став майже абсолютним лідером на світовому ринку людиноподібних роботів. Станом на 2025 рік частка КНР становить близько 90% від усіх продажів. Відповідну інфографіку представив Visual Capitalist.

Хоча на початковому етапі ці роботи використовуються переважно в наукових та промислових цілях, незабаром їх застосування може поширитися на роздрібну торгівлю та побутові завдання.

Якщо казати про окремі компанії, то у 2025 році перше місце посіла китайська Unitree, яка поставила 5500 роботів (проти приблизно 1500 роботів роком раніше).

Її моделі вважаються одними з найсучасніших і водночас найдоступніших на ринку. Наприклад, базова модель R1 коштує всього близько 5900 доларів, тоді як роботизовані собаки компанії продаються приблизно за 1600 доларів.

Другою у рейтингу стала компанія AgiBot, яка продала 5168 одиниць. Найдешевша модель цієї марки коштувала 14 500 доларів. Загалом у 2025 році в Китаї було представлено 21 нову модель, що на 18 більше, ніж у 2022 році (тоді їх було лише три).

Бути лідером Китаю допомагає розвинене виробництво електромобілів (деталі для електромобілів можна перепрофілювати для гуманоїдної робототехніки), а також великі обсяги рідкісноземельних елементів.

Хоча Ілон Маск прогнозує, що до 2040 року кількість гуманоїдних роботів перевищить чисельність людей, впровадження цієї технології компанією Tesla відбувається значно повільніше, ніж у Китаї. У 2025 році компанія поставила лише 150 одиниць моделі Optimus.

Дві інші провідні американські компанії – Figure AI та Agility Robotics – реалізували приблизно однаковий обсяг продукції. Незважаючи на обмежені обсяги поставок, оцінка вартості Figure AI стрімко зросла до 39 млрд доларів, порівняно з 2,6 млрд доларів у 2024 році.

Нещодавно стало відомо, що Україна отримала гуманоїдних роботів Phantom для проведення випробувань. Передбачається, що їх будуть використовувати для підтримки розвідки на передовій. Водночас американська компанія Foundation готує цих роботів і до потенційного застосування в бойових умовах для Пентагону.

Нагадаємо, що раніше Tesla показала відео, у якому продемонструвала розвиток свого людиноподібного робота Optimus за останні 2,5 року. Ролик буквально сколихнув соціальні мережі, набравши за кілька днів 37 мільйонів переглядів.

