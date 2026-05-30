Дрони 'рознесли' аеродром РФ в Таганрозі: Мадяр розкрив втрати (відео)

В ніч на 30 травня Сили безпілотних систем атакували аеродром російських загарбників у Таганрозі. Внаслідок ударів було знищено літаки Ту-142 та інше озброєння РФ. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр) у Telegram.

Він уточнив, що знищено 2 Ту-142. Це дальні протичовнові літаки на базі стратегічного бомбардувальника.

Також було знищено "Іскандер" - російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, здійснює запуск ракет "земля-земля". Як уточнив Мадяр, дрони "рознесли" його на околицях Таганрога.

"Візит ввічливості до Таганрогу здійснено Птахами 1 ОЦ СБС. Результат не обмежився переліком вищевикладених цілей", - зазначив Мадяр, анонсувавши деталі згодом.

Вибухи в Росії 30 травня

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 30 травня безпілотники завдали удару по нафтовій інфраструктурі міста Таганрог у Ростовській області Росії. Також під удар потрапила нафтобаза у Краснодарському краї.

Моніторингові канали писали, що вибухи лунали в різних районах Таганрога. Місцеві повідомляли про звуки дронів, що летіли, та вибухи в районі порту й авіаційного заводу.

Вночі також була атакована нафтобаза ТОВ "Південна нафтова компанія" в Армавірі Краснодарського краю РФ. Масштаби збитків на цьому об'єкті поки що невідомі.

