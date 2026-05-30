Росія прямими влучаннями десятків 'Шахедів' зруйнувала вокзал у Шостці

Вночі росіяни прямим влучанням кількох десятків "Шахедів" розбили будівлю залізничного вокзалу в місті Шостка та пошкодили інфраструктуру станції.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці". "Типовий "центр прийняття рішень": цивільний вокзал, з якого щодня сотні людей на Сумщині їхали у своїх цивільних справах", - прокоментував перевізник.

Зазначається, що жертв серед працівників та пасажирів немає, люди перебували в укриттях. Ранкові рейси в регіоні відбуваються за графіком. При цьому можливі оперативні коригування у деяких приміських маршрутах.

Як додав віце-прем’єр, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, в даний час залізничники працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Атаки РФ по "Укрзалізниці"

Росія регулярно атакує українську залізницю. Головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів, що удари по залізничній інфраструктурі стали головним пріоритетом Росії. Мета ворога - не просто зупинити потяги, а підірвати експортний потенціал країни.

Так, 18 травня "Укрзалізниця" скоригувала рух поїздів після масованого нічного обстрілу Дніпропетровської області. Пасажирів та рухомий склад вдалося вберегти від будь-яких ушкоджень.

А в ніч на 14 травня Росія вчергове завдала цілеспрямованих ударів по залізниці. Було уражено маневровий локомотив в Харківській області та затримувалася низка поїздів.

