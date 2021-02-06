Фахівці компанії Airbus Helicopters також здійснюють навчання пілотів та інженерів, які обслуговують гелікоптери.

Національна гвардія у 2021-2022 роках отримає 10 вертольотів типу H225 в рамках реалізації контракту з Airbus Helicopters.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

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Зазначається, що відповідно до угоди між українським і французьким урядами, компанія Airbus Helicopters та ДП «Українське авіаційно-транспортне підприємство «Хорів-АВІА» підписали контракт про постачання впродовж 2018-2022 років 12 вертольотів типу H225 для потреб Нацгвардії.

«На офіційній зустрічі представники Нацгвардії та Airbus Helicopters розглянули питання поставки шести повітряних суден у 2021 році та відправки двох наявних в НГУ вертольотів на підприємства компанії Airbus Helicopters. Таке рішення було прийнято, щоб провести модернізацію з метою доукомплектування гелікоптерів, переданих попередньо», - йдеться у повідомленні.

Також в МВС нагадали, що упродовж 2018-2019 років компанією Airbus Helicopters було здійснено поставку двох вертольотів.

Крім того, представники компанії перенавчали два екіпажі НГУ та частину інженерно-технічного складу.

Вертольоти оснащені двома потужними двигунами «Makila 2A», сучасною авіонікою, новітніми системами керування польотом, системою автоматичного пілотування, системами десантування особового складу, пошуку та рятування, які значно знижують навантаження на пілотів та підвищують рівень виконання завдань і забезпечення безпеки польотів.

Як повідомляв УНІАН, загалом в рамках домовленостей між МВС України і компанією Airbus Helicopters єдина система авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні має поповнитися 55 новими зразками авіаційної техніки, вертольоти отримають Держприкордонслужба, ДСНС, Нацгвардія і поліція.

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Автор: Катерина Жирій