Усі заходи бойової підготовки відпрацьовуються в умовах максимально наближених до бойових.

Збройні сили відпрацьовують умовну атаку ворога в Херсонській області – в умовах, максимально наближених до бойових.

Про це повідомляє прес-служба Командування об’єднаних сил ЗСУ.

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Наразі тривають навчання підрозділів протиповітряної оборони, що несуть бойову службу на межі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Бойові обслуги зенітно-ракетних комплексів та розрахунки зенітних установок під час тактико-спеціальних навчань намагаються уникати шаблонності та діяти непередбачувано для умовного противника. Але, разом із тим, усі заходи бойової підготовки відпрацьовуються в умовах максимально наближених до бойових.

«Для військовослужбовців під час тренувань завжди в пригоді досвід, набутий в ході участі в Антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей, тому щоразу основна увага приділяється інженерному обладнанню вогневих позиції, їх охороні та обороні, а також швидкій зміні позицій», - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він пояснив, що цього разу підрозділи здійснили марш у визначений район, розгортання комплексів, пошук і умовне знищення повітряних цілей.

Захід мав на меті вдосконалити вишкіл екіпажів і розрахунків, а також майстерність володіння тактичними прийомами ведення протиповітряного бою.

Стягування військ РФ до кордону: що відбулося

РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

20 квітня Кулеба наголосив, що чисельність російських військ на кордонах з Україною через тиждень зросте до понад 120 тис. військовослужбовців.

22 квітня в окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ під час раптових перевірок міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, у рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті". За його словами, Генеральному штабу, командувачам військ військових округів і повітряно-десантних військ доручено спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ до пунктів постійної дислокації, провести детальний аналіз і підбити підсумки раптової перевірки військ.

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Автор: Яна Ставська