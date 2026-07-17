'Бʼються головою об стіни': Трегубов розкрив тактику окупантів на фронті

Росіяни інколи вдаються до спроб вклинюватися в нових точках.

Російські загарбники не полишають спроб створити так звану "зону контролю" вздовж усього державного кордону. Про це повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері марафону "Єдині новини".

За його словами, ситуація у зоні відповідальності угрупування інтенсивна.

"Зберігаються ті самі точки докладення зусиль у росіян у нашій зоні відповідальності. Це, в першу чергу, Лиманський напрямок, у другу чергу – Куп’янський. Також зберігаються спроби росіян створити зону контролю вздовж усього українсько-російського кордону аж до того, що є певні нові напрямки, на яких вони намагаються тиснути, в тому числі, зараз актуальним є напрямок у бік Козачої Лопані, куди вони намагаються також інфільтруватися", - відзначив Трегубов.

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Як наголосив речник, у російських загарбників саме зараз пік літньої кампанії і у них є достатньо резервів та боєприпасів для того, аби активно намагатися просуватися в бік Сил оборони України.

Українським захисникам доводиться зупиняти спроби росіян.

"І зупиняються вони, у першу чергу, за рахунок добре обладнаних позицій та ефективно налагодженої лінії дронів, ефективно налагодженої kill-зони. Звісно, є й мінуси – вони все ще мають велику чисельну перевагу", - додав Трегубов.

Він додав, що окупанти не змінюють тактики малих піхотних груп, бо якщо вони спробують сунуть чимось великим з бронетехнікою – то будуть знищені задового до того, як побачать українських захисників. На його переконання, така тактика не зміниться до того часу, поки не буде змінена технологічна ситуація на фронті.

Також речник додав, що росіяни можуть змінювати ті чи інші вектори атак, можуть робити акценти на різних напрямках і можуть намагатися вклинюватися в нових точках, як це було в районі Дегтярного чи в районі Сотницького Козачку.

Крім того, зараз росіяни нарощують активне використання керованих авіаційних бомб.

"Росіяни роблять те що й робили – б’ються головою об ті самі стіни, але голова у них достатньо міцна", - сказав Трегубов.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно російські окупанти вбили останню жительку села Токарівка Друга у Харківській області.

На початку липня було розширено зону евакуації цивільного населення з громад Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів області. Йдеться про близько 60 населених пунктів.

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