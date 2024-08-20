Вже кілька днів не вщухає скандал через плани німецького уряду скоротити видатки на допомогу Україні.

До кінця поточного року Німеччина передасть Україні ще 4 системи протиповітряної оборони IRIS-T різної дальності дії. Про це повідомив заступник офіційного представника німецького уряду Вольфґанґ Бюхнер, якого цитує DW.

За його словами, окрім зенітно-ракетних комплексів Україна також отримає 10 зенітних самохідних установок Gepard, 16 самохідних гаубиць, 10 основних бойових танків Leopard, бойові безпілотники і кілька тисяч боєприпасів для артилерії і танків.

Вже наступного року, як очікується, Німеччина передасть Україні більше 20 самохідних гаубиць, 20 бойових машин піхоти Marder, 37 основних бойових танків Leopard, 5 зенітних самохідних установок Gepard, 6 зенітно-ракетних систем IRIS-T та кілька тисяч артилерійських і танкових боєприпасів.

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"І саме тому немає жодного повідомлення від уряду про те, що підтримка буде скорочена або якимось іншим чином обмежена", - наголосив Бюхнер.

Німеччина скорочує допомогу Україні: що відомо

Як писав УНІАН, минулого тижня німецькі ЗМІ із посиланням на джерела в уряді Шольца повідомили, що Берлін вирішив різко скоротити видатки на військову допомогу Україні. Зокрема цього року поставляти будуть лише те, що було заплановано, відхиляючі будь-які екстрені позапланові заявки України. А вже з наступного року навіть планові витрати різко скоротять.

За даними журналістів, Олаф Шольц прагне перекласти фінансування потреб України з німецького бюджету на 50-мільярдний кредит від "Великої сімки", який покриватиметься за рахунок заморожених російських активів.

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