Глобальна ситуація робить оборонні ракети касовим хітом.

Наразі у світі спостерігається нестача не тільки пускових установок Patriot, а й ракет для них. Геополітична ситуація підігріла світовий попит.

Як пише Neue Zürcher Zeitung, Україна та Ізраїль потребують постачання ракет для оборони. Різні країни, особливо в Європі, хочуть поповнити свої арсенали. Нарешті, американці зараз перевіряють, чи зможуть вони встановити систему Patriot на свій флот. Вона буде інтегрована в систему командування та управління Aegis, щоб захистити американські кораблі в разі конфлікту навколо Тайваню.

Однак виробництво ракет до Patriot дуже обмежене і не може бути швидко збільшене.

Відео дня

Відтоді, як перша система Patriot була прийнята на озброєння в США 1984 року, ракети постійно вдосконалюються. Наразі випускаються два основних типи: найсучасніша ракета PAC-3 MSE, яка особливо підходить для боротьби з балістичними ракетами середньої дальності, і старіша PAC-2 GEM-T, яка використовується в основному проти літаків і крилатих ракет.

Сучасні ракети PAC-3 виробляються виключно компанією Lockheed Martin у Камдені, штат Арканзас. З початкового річного обсягу в 350 одиниць у 2018 році виробництво було збільшено до 500 одиниць торік. До 2027 року воно має зрости до 650 одиниць. Спеціально для цього Lockheed відкрила новий завод площею 7900 квадратних метрів і планує подальші інвестиції.

Дещо старіші ракети PAC-2 також виробляються в США оборонною компанією Raytheon. Річний обсяг наразі становить 240 одиниць. До 2027 року його має бути збільшено до 420 одиниць. Крім того, наразі налагоджується виробництво в Європі.

Patriot для України - деталі

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що він готовий до обговорення можливого відправлення ракетної системи Patriot в Україну. Після зустрічі з американським колегою Джо Байденом у Вашингтоні Йоганніс розповів, що протягом останніх тижнів точилася дискусія про те, хто може надати Patriot Україні.

Крім того, після посилення російських ракетних ударів по Україні Німеччина погодилася терміново передати ще один комплекс Patriot на додачу до тих двох, які вона дала минулого року.

Вас також можуть зацікавити новини: