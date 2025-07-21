Цього тижня проясняться деталі угоди між країнами. Як очікується, буде врегульовано терміни поставок систем ППО в Німеччину, яка передасть свої Patriot Україні.

Німеччина незабаром буде готова відправити в Україну дві з систем Patriot, які стоять на озброєнні Бундесверу. Вони практично домовилися з адміністрацією президента США Дональда Трампа про заміну цих систем ППО на нові. Про це пише видання Вloomberg з посиланням на свої джерела.

Угода між Німеччиною і США передбачає відправку двох німецьких батарей Patriot в Україну. Замінять їх із промислових запасів США.

"Німецькі та американські офіційні особи мають намір завершити врегулювання питань, що залишилися в угоді щодо Patriot, включно з термінами заміни виснажених запасів", - наводить видання слова своїх джерел. За їхніми словами, оголошення може бути зроблено вже цього тижня.

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Вloomberg нагадав, що Німеччина вже поставила Україні три з 12 своїх комплексів Patriot. А оскільки Берлін також позичив дві системи Польщі, його власний парк тепер скоротився до семи. Тому Німеччина хоче отримати гарантії з боку США про заміну комплексів Patriot, які вона передасть Україні.

Також видання зазначає, що США повідомили уряд Швейцарії про те, що замовлені ними комплекси Patriot не будуть доставлені вчасно. З 2022 року Швейцарія чекає від США 5 систем ППО до 2028 року.

"За словами джерел, замовлені Швейцарією "Патріоти" мають іншу конфігурацію, і її адаптація до умов бойових дій може зайняти до восьми місяців. Очікується, що переговірники з Німеччини та США обговорять цю реконфігурацію цього тижня", - написав Вloomberg.

У статті йдеться про те, що це значно підвищило шанси на прорив в угоді про Patriot між Німеччиною і США.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками поїздки до США сказав, що Берлін зробить свій внесок, щоб допомогти поставити Україні загалом п'ять систем Patriot "якомога швидше". Також він сказав, що будуть надані боєприпаси. Але він не розповів про інші деталі переговорів зі США.

Крім Німеччини постачальниками Patriot можуть стати Греція та Іспанія. За даними журналу Spiegel, крім двох систем Patriot, які профінансує Німеччина, витрати на третю систему погодилася взяти на себе Норвегія. Залежно від кількості зенітних ракет, що поставляються, їхня вартість становить близько мільярда доларів за систему.

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