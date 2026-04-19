Європа має створити власний аналог Patriot за рік, - Зеленський

Цей процес іде паралельно за налагодженням виробництва ракет-перехоплювачів до Patriot в Європі.

Європа повинна мати власну "антибалістичну систему", щоб не залежати від американських ЗРК Patriot. Робота в цьому напрямку вже ведеться, і поставлено мету реалізувати проект за рік. Про це в інтерв'ю телемарафону повідомив президент Володимир Зеленський.

Він розповів, що країни Європи нарешті отримали ліцензії на власне виробництво таких дефіцитних ракет для систем Patriot. Однак ефект від цього буде відчутний лише після запуску виробництва.

Відтак, Зеленський просуває ідею створення в Європі власної антибалістичної системи на кшталт Patriot. За його словами, відповідні переговори ведуться з кількома державами.

"Нам треба за рік зробити свою антибалістичну систему. Це реалістично. Це дуже складно, але питання в складових", - сказав Зеленський.

Чому Patriot такий унікальний

Як писав УНІАН, раніше аналітик Олег Катков пояснював, що наразі для України фактично не існує альтернативи зенітно-ракетним комплексам Patriot, які мають доведену ефективність у перехопленні балістичних ракет. За його словами, інші системи, зокрема SAMP/T, поступаються за можливостями, а країни, що мають аналогічні технології – Ізраїль і Південна Корея – не продають Україні своє озброєння.

Ключем до унікальності саме "Петріотів" є ракети-перехоплювачі PAC-3. Вони ефективно знищують балістичні та гіперзвукові цілі шляхом прямого кінетичного удару, гарантуючи повне знешкодження боєголовок. Вони відзначаються високою швидкістю, маневровістю та автономною системою наведення, що дозволяє перехоплювати навіть швидкі та складні цілі. Крім того, одна пускова установка може нести до 16 ракет і прикривати значну територію, що підвищує здатність відбивати масовані атаки.

