Корабель "‎Сергій Котов"‎ проєкту 22160 Україна потопила 5 березня 2024 року.

8 лютого в Балтійському морі розпочали заводські ходові випробування патрульного корабля "‎Віктор Великий"‎, який став вже п'ятим кораблем сумнозвісного для росіян проекту 22160, повідомляє Центр аналізу стратегій і технологій (ЦАСТ).

Нагадаємо, 5 березня 2024 року Україна потопила корабель "‎Сергій Котов"‎, який був четвертим представником цього проєкту. Його знищили фахівці Головного управління розвідки, які використали для цього морські безпілотники MAGURA V5.

Новий "Віктор Великий" заклали 25 листопада 2016 року. Корабель був спущений на воду 7 травня 2024 року і в липні 2024-го був відбуксований внутрішніми водними шляхами з Зеленодольська до Кронштадта. Всього у 2014 році Міністерство оборони РФ замовило для Чорноморського флоту шість таких кораблів.

Відео дня

Патрульні кораблі проєкту 22160 мають довжину 94 м та водотоннажність (стандартну) 1500 т. До складу екіпажу входить 28 осіб. Кораблі призначені для патрульної служби з охорони територіальних вод, припинення контрабандної та піратської діяльності, пошуку та надання допомоги постраждалим при морських катастрофах, тощо.

Артилерійське озброєння кораблів проєкту 22160 представлено універсальною артилерійською установкою АК-176МА.

Москва декларувала можливість встановлення модульного контейнерного озброєння, у тому числі крилатих ракет "Калібр". На кораблі передбачено базування гелікоптера, наприклад, Ка-29 або Ка-52.

Зазначимо, що самі росіяни доволі скептично оцінюють проєкт 22160. Вони звертають увагу на малу водотоннажність, яка зумовила недостатню мореплавність та складнощі з розміщенням модульної зброї (при слабкості штатного озброєння).

Російський флот – головне

Нагадаємо, нещодавно на російському атомному ракетному крейсері "Адмірал Нахімов", який багато років перебуває на ремонті і модернізації, запустили ядерний реактор.

Кремлівські пропагандисти називають ракетний крейсер "‎найпотужнішим російським кораблем". У цьому є доля істини, адже модернізований корабель зможе нести велику кількість ракет типу "Калібр", "Онікс" або "Циркон". Останню самі росіяни називають "гіперзвуковою".

Те, як виглядає "Циркон" показали в грудні минулого року. На кадрах можна роздивитись певні конструктивні особливості нового озброєння.

Вас також можуть зацікавити новини: