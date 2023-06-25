Глава Міноборони Німеччини стримано відреагував на очікування Києва щодо участі ФРН у "коаліції винищувачів".

Україна очікує від Німеччини участі в "коаліції винищувачів", утім Берлін стримано реагує на це. У питанні винищувачів Німеччина перебуває не в перших рядах.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, пише DW. Він стверджує, що Німеччина не є експертом із винищувачів F-16, оскільки в неї їх немає.

"Ми були експертами з постачання танків і танкової техніки, є експертами з протиповітряної оборони, яка, як і раніше, має величезне значення", - сказав Пісторіус.

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Він зазначив, що винищувачі F-16 є лише в деяких країн НАТО. А Бундесвер використовує винищувачі Eurofighter і Tornado.

Пісторіус додав, що підтримка винищувачами потребує часу для навчання пілотів і організаційних питань.

"Швидка допомога не може бути надана найближчими тижнями, тому що необхідно провести навчання, мають бути підготовлені ремонт і логістика", - наголосив міністр.

Водночас Пісторіус заявив, що до кінця року Німеччина підготує майже 10 тисяч українських військових. "Жодна країна в світі не навчила стільки", - заявив він.

Винищувачі для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у травні кілька країн погодилися створити "коаліцію винищувачів" і почати навчання українських пілотів на літаках F-16. Для реалізації цього потрібен був дозвіл США як країни-виробника винищувачів, і Вашингтон заявив про підтримку цього проекту. У Нідерландах заявили, що навчання пілотів стартує цього літа.

Однак рішення про постачання Україні винищувачів західного виробництва ще не ухвалено. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що літаки нададуть Україні не раніше Нового року. Повітряні сили України заявляли, що розраховують отримати 48 винищувачів F-16.

На початку червня Пісторіус заявив, що питання участі Берліна в "коаліції винищувачів" вивчається й має бути вирішене протягом двох тижнів.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що Київ розраховує на участь Німеччини у "коаліції винищувачів". "Ми будемо раді, якщо Німеччина приєднається до цієї коаліції", - заявив він по відеозв'язку.

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