При цьому міністр оборони Німеччини відхилив можливість передачі Україні крилатих ракет.

Німеччина може переглянути свою позицію з питання можливих постачання західних винищувачів Україні, заявив в інтерв'ю DW міністр оборони країни Борис Пісторіус.

"Зараз ми перебуваємо у фазі переосмислення і перевіряємо, що можливо і що ми хочемо і можемо зробити. І думаю, ми визначимося протягом найближчих двох тижнів", - сказав він.

За словами Пісторіуса, Німеччина має переосмислити свою політику останніх десятиліть. "Німецьке суспільство, німецька політика дійсно змінили думку. Якби мені два роки тому хтось сказав, що Німеччина поставить важке озброєння на 3-5 мільярдів євро, я б не повірив", - зазначив він.

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При цьому Пісторіус знову відкинув можливість передачі Києву крилатих ракет Taurus в осяжній перспективі.

Щодо використання німецької зброї на території РФ Пісторіус зазначив, що міжнародне право дозволяє робити це з метою самооборони. При цьому, за його словами, Берлін не хотів би використання своєї зброї для перетину російського кордону. Разом з тим він зазначив, що "повністю довіряє українським партнерам".

"Коаліція винищувачів" і Німеччина

Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що в коаліцію винищувачів для України вже увійшли вісім країн - Великобританія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія та Франція.

Німеччина раніше заявляла, що у неї є бажання брати участь у цьому проекті, але немає можливості, відзначаючи, що у неї немає ні літаків для передачі Україні, ні можливостей навчати укрінських пілотів. Таким чином, поки що Німеччина зосереджується на передачі нашій країні танків і ППО.

Також у Німеччині поки що дуже обережно реагують на прохання України передати крилаті ракети Taurus.

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