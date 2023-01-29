Поки Вашингтон і Київ розглядають артилерію, бронетехніку і наземні системи ППО як більш нагальні потреби.

Кампанія за надання Києву винищувачів, ймовірно, набирає обертів в американському Міноборони на тлі підготовлюваного весняного наступу України.

Високопоставлені військові чиновники непомітно підштовхують Пентагон до схвалення відправки винищувачів F-16 в Україну, пише Politico, посилаючись на власні джерела.

"За словами трьох осіб, знайомих з дискусіями, група військових чиновників непомітно підштовхує Пентагон до схвалення відправки винищувачів F-16 в Україну, щоб допомогти країні захистити себе від російських ракет і безпілотників. Україна залишила F-16 американського виробництва у своєму списку побажань щодо зброї після російського вторгнення минулого року. Але Вашингтон і Київ розглядають артилерію, бронетехніку і наземні системи ППО як більш нагальні потреби", – пише видання.

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Неназваний високопоставлений український чиновник заявив, що Україна і західні союзники ведуть прискорені переговори про можливу відправку військових літаків і ракет великої дальності. Одне з джерел видання зазначило, що США можуть знадобитися "тижні", щоб прийняти рішення про постачання власних літаків і схвалити реекспорт F-16 з інших країн.

В українському Міноборони стверджують, що американські винищувачі залишаються нагальною потребою.

"Якщо ми їх отримаємо, переваги на полі бою будуть просто величезними. ... Це не просто F-16: літаки четвертого покоління, це те, що нам потрібно", - сказав Юрій Сак, радник міністра оборони Олексія Резнікова, в коментарі Reuters.

Винищувачі F-16 для України - що варто знати

Україна продовжує просити партнерів надати військові літаки, зокрема, F-16, і далекобійні ракети. Зокрема, 20 січня президент України Володимир Зеленський, вперше звертаючись до учасників зустрічі у форматі "Рамштайн", закликав не втрачати часу і надати Україні F-16 і далекобійні ракети. Очікується, що авіація стане головною темою на наступному засіданні в формат "Рамштайн" в лютому.

У Повітряних силах пояснювали, що отримання літаків F-16 допомогло б закрити небо над Україною і збивати російські крилаті ракети. Цей легкий винищувач може набирати швидкість до 2410 км/год і має бойовий радіус 550 км (озброєний шестиствольною авіаційною гарматою, яка може нести до шести керованих ракет ближнього бою).

Раніше цього місяця міністр оборони Олексій Резніков заявив, що партнери України, які раніше блокували поставки винищувачів, змінюють ставлення до цього питання. Наприклад, Нідерланди заявили, що готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16 після отримання відповідного запиту від Києва.

25 січня глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба натякнув, що європейські партнери почали працювати над постачанням Україні винищувачів F-16.

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