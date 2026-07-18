Україна хоче не тільки польські МіГ-29: ЗМІ розкрили деталі переговорів

Україна також зацікавлена в отриманні обладнання для обслуговування літаків, тоді як Польща розглядає можливість обміну авіатехніки на українські безпілотники.

Україна веде переговори з Польщею про передачу винищувачів МіГ-29, однак окрім самих літаків прагне отримати обладнання, документацію та технічні засоби для їхнього ремонту й обслуговування. Про це повідомило Міністерство оборони України у відповідь на запит "Мілітарного".

У Міноборони підтвердили, що переговори між Києвом і Варшавою щодо можливої передачі авіаційної техніки для Збройних сил України тривають.

У відомстві зазначили, що українська сторона зацікавлена не лише у винищувачах, а й у додатковому обладнанні для технічного обслуговування авіації.

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Йдеться про спеціальну апаратуру, ремонтно-експлуатаційну документацію та інші засоби, необхідні для підтримання літаків у боєготовому стані.

Водночас польська сторона висловила зацікавленість у безпілотних системах українського виробництва. За інформацією Міноборони, саме українські дрони можуть стати частиною домовленостей щодо передачі винищувачів.

У Міноборони також підтвердили, що восени 2025 року представники ЗСУ провели технічну інспекцію частини польських винищувачів. За даними польського видання Onet, українські фахівці оглянули 14 літаків і дійшли висновку, що їхній технічний стан є незадовільним.

Найбільше занепокоєння викликав стан шасі, а самі літаки, за інформацією видання, потребують капітального ремонту перед введенням в експлуатацію.

Переговори зайшли в глухий кут

Як повідомляв УНІАН, Україна погоджувалася прийняти польські МіГ-29 за умови проведення капітального ремонту та модернізації на польському підприємстві WZL-2 у Бидгощі.

Водночас Київ наполягав, щоб витрати на модернізацію взяла на себе польська сторона.

Для Міністерства національної оборони Польщі така умова виявилася неприйнятною, оскільки ремонт радянських винищувачів потребував значних додаткових коштів, які не були передбачені урядовими рішеннями. У результаті переговори тоді фактично призупинилися.

У середині липня міністр національної оборони країни Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща готова допомогти Україні модернізувати винищувачі МіГ-29, але витрати на це повинна взяти на себе українська сторона або союзники.

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