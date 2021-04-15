Єдиним шляхом уникнення військового нападу з боку Росії дипломат бачить тільки вступ України до Альянсу.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Захід надати Україні сучасне військове озброєння, інакше постане питання про відновлення ядерного статусу.

Про це він сказав в ефірі німецького радіо, цитує Європейська правда.

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«За нашими даними, майже 90 тисяч військових (російських), а також їхні збройні системи були стягнені до кордону та у район окупованого Криму і Донбасу. Це розгортання - не просто гра м’язами… Ми маємо справу з найбільшим переміщенням військ у Росії з часу Другої світової війни», – зауважив Мельник.

Він підкреслив, що від Заходу Україні потрібна не лише солідарність, а й оборонне оснащення, а Німеччина, на думку дипломата, могла б відмовитися від цієї моралізаторської політики.

Єдиним шляхом уникнення військового нападу з боку Росії Мельник бачить тільки вступ України до Альянсу.

«Ми повинні зробити все можливе для того, щоб завтра чи післязавтра Путін нас не загарбав. Єдиною можливістю для цього є те, щоб Україна нарешті стала членом НАТО. Якби Україна була членом НАТО у 2014 році, ... до анексії й цієї жахливої війни на Сході ніколи не дійшло б», – сказав він.

Посол також не виключив і повернення Україні ядерного статусу.

"В України немає іншого вибору: або ми є частиною союзу такого як НАТО і робимо свій внесок, щоб ця Європа стала сильнішою, або тоді у нас залишається єдина опція - озброюватись самим, і можливо, знову подумати про ядерний статус. Як інакше ми можемо гарантувати нашу оборону?", - резюмував дипломат.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

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Автор: Яна Ставська