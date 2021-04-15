Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Захід надати Україні сучасне військове озброєння, інакше постане питання про відновлення ядерного статусу.
Про це він сказав в ефірі німецького радіо, цитує Європейська правда.
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«За нашими даними, майже 90 тисяч військових (російських), а також їхні збройні системи були стягнені до кордону та у район окупованого Криму і Донбасу. Це розгортання - не просто гра м’язами… Ми маємо справу з найбільшим переміщенням військ у Росії з часу Другої світової війни», – зауважив Мельник.
Він підкреслив, що від Заходу Україні потрібна не лише солідарність, а й оборонне оснащення, а Німеччина, на думку дипломата, могла б відмовитися від цієї моралізаторської політики.
Єдиним шляхом уникнення військового нападу з боку Росії Мельник бачить тільки вступ України до Альянсу.
«Ми повинні зробити все можливе для того, щоб завтра чи післязавтра Путін нас не загарбав. Єдиною можливістю для цього є те, щоб Україна нарешті стала членом НАТО. Якби Україна була членом НАТО у 2014 році, ... до анексії й цієї жахливої війни на Сході ніколи не дійшло б», – сказав він.
Посол також не виключив і повернення Україні ядерного статусу.
"В України немає іншого вибору: або ми є частиною союзу такого як НАТО і робимо свій внесок, щоб ця Європа стала сильнішою, або тоді у нас залишається єдина опція - озброюватись самим, і можливо, знову подумати про ядерний статус. Як інакше ми можемо гарантувати нашу оборону?", - резюмував дипломат.
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.
- 8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
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