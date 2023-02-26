Міністр оборони каже, що підготовка танків скоро закінчиться.

Наразі Іспанія ремонтує танки Leopard для України, а також готує екіпажі та бригади для їх обслуговування.

Про це розповіла міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес в інтерв'ю La Vanguardia. Коментуючи можливість участі у війні іспанської армії, вона заявила, що це сталося б лише за умови агресії проти країни НАТО. У випадку війни в Україні це абсолютно неможливий сценарій, підкреслила вона.

"Ніколи, ніколи, жодні війська з країн НАТО, а Іспанія є однією з них, не підуть брати участь у війні в Україні. Ніколи ніколи. Я хочу наголосити на цьому чітко, дуже ясно. Перш ніж говорити, ви повинні знати договір НАТО і знати, що війська країни-члена втручаються лише в тому випадку, якщо інша країна-член зазнає нападу і просить допомоги", - сказала вона.

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Роблес повідомила, що танки Leopard 2A4 зберігалися у Сарагосі у "плачевних умовах", тому зараз ремонтуються. "Налаштування скоро закінчиться. Це дозволить інтегрувати їх у батальйон разом із танками, подарованими іншими країнами. Водночас ми вже розпочали роботу з підготовки екіпажів цих Leopard і бригад, які будуть проводити технічне обслуговування. Я дуже наполягаю на тому, що Leopard мають виняткову мету: оборона, а не агресія проти Росії", - додала міністр оборони.

Танки Leopard для України

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Маргарита Роблес оголосила, що Іспанія відправить Україні шість основних бойових німецьких танків Leopard 2.

Наступного дня іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес прибув до України і зустрівся с президентом Володимиром Зеленським. Після зустрічі він заявив, що не виключає можливості збільшення кількості Leopard до 10.

У річницю повномасштабної війни Україна отримала від Польщі перші чотири танки Leopard 2 A4, всього очікується 14.

У Пентагоні повідомляли, що у питанні надання Україні танків Leopard співпрацюють вісім країн: Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди.

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