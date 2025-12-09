Випробування в Україні залановані на січень-лютий наступного року.

Чеська компанія LPP розробила нову далекобійну крилату ракету Narwhal, і зараз вона проходить випробування. Для завершального етапу випробувань їх планують передати Україні для перевірки у бойових умовах проти росіян. Як повідомляє видання Aktualne, перше бойове застосування заплановане на січень-лютий 2026 року. Після цього вже у березні планується розгортання серійного виробництва в Чехії.

Як зазначають аналітики Defense Express, ракета Narwhal здатна завдавати ударів на дальність до 680 км, - достатньо, щоб дістати до Москви та бази стратегічних бомбардувальників Енгельс.

Швидкість ракети становить до 750 км/год, а 120-кілограмовоїх бойової частини достатньо для ураження широкого спектра цілей, зазначають аналітики. Так, для порівняння, у "Шахеда" бойова частина становить 50-90 кг.

Відео дня

Ракета, крім стандартного GPS та ймовірно інерційної системи, має ще й візуальну навігацію, завдяки чому здатна діяти навіть в умовах відсутності GPS через активну роботу систем РЕБ.

Розміри Narwhal становлять 4 метри в довжину та 2,6 метра у ширину, а загальна маса 260 кг. Її запуск може відбуватись декількома способами: катапультою, зі злітно-посадкової смуги чи дороги на візку, а також за допомогою твердопаливного ракетного прискорювача.

При цьому аналітики зазначають, що у порівнянні з американськими далекобійними ракетами Barracuda 500M, за більшістю своїх характеристик Narwhal значно виграє, зокрема, у масі бойової частини (45-85 кг у Barracuda), системах наведення та частково дальності (ймовірно 500 та 900 км залежно від маси БЧ у Barracuda).

Водночас основана перевага Barracuda 500M - це її вартість, яка становить всього 216,5 тисяч доларів, а у Narwhal вона досі не оголошена, але навряд чи буде меншою.

Ракети для України

Раніше ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун висловлював думку, що поява ракет Tomahawk у ЗСУ стала б маркером інтеграції української армії в логістичну та оперативну систему НАТО. Водночас Трамп раніше відмовив Україні в передачі цих ракет.

Також авіаексперт Валерій Романенко зазначав, що у разі передачі США Україні ракет Barracuda із дальністю до 900 км це стане для ЗСУ великою підтримкою. найсуттєвіший недолік Barracuda - відсутність серійного виробництва: ракети поки не стоять на озброєнні США й випускаються лише за замовленнями.

Вас також можуть зацікавити новини: