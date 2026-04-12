В Україні почали працювати приватні комплекси ППО, - ЗМІ

Тепер будь-яке підприємство може замовити собі приватну охорону не лише від злодіїв, але й від "Шахедів".

В Україні почали працювати перші приватні точки протиповітряної оборони. Про це повідомляє DW.

У відеорепортажі каналу показано, як працює приватна ППО. Вона складається зі стаціонарних веж із крупнокаліберними кулеметами, змонтованими біля об'єкта, який охороняється, та з центру дистанційного керування цими турелями.

"Ці оператори за допомогою звичайних ігрових джойстиків керують автоматичними турелями. Натиснення клавіші достатньо, щоб вразити повітряну ціль", - розповідає журналістка, показуючи приміщення, де багато людей сидять за моніторами комп'ютерів.

Зазначається, що оператор з безпечного місця може керувати зброєю, що знаходиться за сотні кілометрів від нього. При цьому самі турелі є напівавтономними. Вони розпізнають цілі і самостійно на них наводяться, оператор потрібен для того, аби підтвердити, що можна відкрити вогонь.

Як повідомляє DW, такий захист для приватних підприємств із січня пропонує компанія Carmine Sky. Що важливо, операторами турелей виступають цивільні працівники.

"Основний проліт у нас – це "шахеди". Відповідно, "шахеди" збиваємо. Вчора було збиття реактивного "шахеда". Усе, що потрапляє в зону дії турелі, не буде летіти", - кажуть в компанії.

В сюжеті зазначається, що для надання подібних послуг бізнесменам довелося пройти усі належні перевірки та отримати дозволи від профільних міністерств і відомств.

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, коментуючи цей репортаж, зазначив у своєму Телеграм, що приватний проект з’явився раніше за аналогічні державні, тому що "бізнес завжди діє швидше" і має менше внутрішньої бюрократії.

"Подібні приватні дистанційно керовані турелі з кулеметами М2 працюють на відстань до 2 кілометрів. Їхнє завдання: прикриття критичних об'єктів інфраструктури. Замовити послуги приватної ППО може будь-який бізнес", - додав "Флеш".

Як писав УНІАН, за оцінками OSINT-аналітиків і навіть російських провоєнних блогерів, Україна суттєво наростила застосування БПЛА і в останні тижні відновила перевагу в дроновій війні. ЗСУ збільшили інтенсивність ударів як на передовій, так і в тилу противника, розширивши дальність дії та впровадивши нові технологічні рішення.

Російські джерела відзначають, що нове покоління українських безпілотників краще захищене від РЕБ, менш залежить від погоди та активніше використовує елементи ШІ. Водночас ситуацію посилює криза в російській ППО: спостерігається дефіцит ракет.

