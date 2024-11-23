Він підтримав рішення США передати Україні зброю, про яку вона давно просила.

Такий "привид минулого" як протипіхотні міни може вирішити хід бою чи навіть битви, але за умови правильного розміщення.

Про це в етері телемарафону розповів офіцер бригади спеціального призначення "Азов" "Гендальф". За його словами, росіяни значно вдосконалили тактику штурмів у міських забудовах. Одними з основних напрямків головного удару армії РФ є Торецьк, Часів Яр та Покровськ.

Військовий пояснив, що для атак у Торецьку та біля міста окупанти першочергово використовують невеликі групи - штурмові загони, оснащені спеціальними боєприпасами.

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"Наприклад, штурмові міни ТМ-62, які просто вкидуються в під’їзди, будинки, укріплені точки. Активно застосовується тактика обходу, обхвату з метою блокування наших Сил оборони та нанесення їм вибухового удару. Все відбувається за підтримки ураганного вогню артилерії, РСЗВ", - акцентував він.

Взяття під контроль міст Торецьк, Часів Яр та Покровськ надасть окупантам дуже серйозні тактичні та оперативні переваги:

"Якщо росіяни будуть більш наполегливими у своїх намаганнях, то ситуація на фронті може різко погіршитися дуже швидко".

За словами офіцера, міни є дуже ефективною зброєю, якої зараз дуже потребує українське військо. "Міни (ворога, - УНІАН) зіграли з нами злу роль під час літнього контрнаступу 2023 року. Грамотно встановлені, правильно розраховані міни - це не невибіркова збро. Можна сказати, що точкове, стратегічне розміщення мін може вирішити хід бою, або ж навіть битви", - акцентував він.

Військовий зазначив, що бійці вітають рішення про надання протипіхотних мін, оскільки вони дійсно можуть допомогти в обороні міської забудови, зокрема, навколо Торецька і у самому місті.

"Зазвичай противник використовує при штурмах піхоту, бо вона менш помітна. Це не демаскує його сили так, як перед ударом. Піхотинці противника, якщо зайдуть на грамотно розставлене мінне поле або дистанційне мінування, дуже швидко захочуть додому", - резюмував він.

Україна отримає американські протипіхотні міни

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден дозволив постачати Україні протипіхотні міни, які Київ просив вже тривалий час.

У міністерстві оборони повідомили, що передумали через зміну російської тактики - окупанти наступають піхотою, а не механізованими силами. Україна може отримати різні типи мін.

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