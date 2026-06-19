Європейський аналог Tomahawk досі не отримав замовників, - ЗМІ

Попри активне переозброєння європейських армій, перспективна крилата ракета LCM від MBDA поки що не зацікавила жодного замовника.

Попри зростання попиту на далекобійне озброєння, європейська крилата ракета LCM, яку називають аналогом американської Tomahawk, поки що не отримала жодного замовлення, пише Hartpunkt.

Європейський ракетний консорціум MBDA наразі лише очікує на офіційне замовлення від урядів країн-партнерів. При цьому строки створення ракети залишаються незмінними – завершити розробку планують до 2030 року.

Особливістю проєкту є те, що саму ракету планують фінансувати за державні кошти, тоді як пускову установку компанія MBDA готова створити власним коштом.

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Як пише Defense Express, проєкт поки не отримав статусу пріоритетного, хоча базується не на абсолютно новій технології. LCM створюють на основі вже існуючої морської крилатої ракети MdCN (Missile de Croisière Naval), також відомої як Naval Cruise Missile (NCM), яка своєю чергою є глибокою модернізацією ракети SCALP.

Нова розробка отримала офіційну назву NCM-LCM Mk2. Ракета має стати універсальною та використовуватися як із наземних пускових установок, так і з кораблів.

За попередніми даними, LCM матиме дальність польоту понад 1000 кілометрів. Ракета повинна вміщуватися у стандартну пускову комірку Sylver A70, що обмежує її довжину приблизно сімома метрами.

Інші характеристики поки що не розкриваються. Водночас аналітики припускають, що вони будуть щонайменше на рівні MdCN, яка оснащена бойовою частиною масою 250 кілограмів і розвиває швидкість до 800 кілометрів на годину.

Судячи з представленого на виставці макета, нова ракета також може отримати тепловізійну головку самонаведення – подібне рішення вже використовується в інших крилатих ракетах виробництва MBDA.

На цьому тлі компанія MBDA вже оголосила про співпрацю з українським ДККБ "Луч" щодо створення нової української крилатої ракети "Нептун 2". Експерти припускають, що в перспективі українська розробка може стати одним із конкурентів європейської LCM.

Ракетні запаси Європи - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Німеччина відновила спроби придбати у США крилаті ракети Tomahawk після того, як Пентагон відмовився від планів щодо розміщення в Німеччині американського батальйону, оснащеного цією зброєю.

За даними Financial Times, німецький уряд сподівається переконати адміністрацію Трампа погодитися на продаж ракет Tomahawk разом із наземними пусковими установками Typhon.

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