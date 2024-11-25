Є американські та ізраїльські системи, які здатні це зробити.

Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап розповів в етері "Еспресо", чи існують системи протиракетної оборони, які можуть збити російську балістичну ракету "Орешнік".

"Навіть найпотужніша американська стаціонарна ракетна оборона GMD має ракети, які тільки з вірогідністю 55-60% можуть вражати міжконтинентальні балістичні ракети. Вони їх вражають на траєкторії найвищого злету, вони вражають їх там, в далекому космосі, тобто 100-200 кілометрів. Ну, може, не такий далекий, але 100-200 кілометрів вони там вражають", - зазначив Криволап.

За його словами, окрім потужної американської системи THAAD, існує й ізраїльська розробка, яка дещо схожа на це озброєння. Експерт сказав, що є декілька систем, які могли б допомогти Україні у протидії "Орешніку".

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"Є система "Іджис", теж американська, корабельного базування, вона теж вражає, але трохи ближче до себе. Та система, яку ми хочемо отримати, щоб щось мати, це з цих систем, можливо, найдешевша, але вона може вражати перед тим, як цей боєзаряд буде розділятися і входити в щільні шари атмосфери. Є ще ізраїльська "Стрілець-3", вона десь схожа на THAAD, там є трохи відмінності", - підсумував Криволап.

Нова російська ракета "Орешник"

21 листопада РФ вперше запустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. За підрахунками ГУР, окупанти можуть мати до 10 ракет "Орешник".

Редактор військово-аналітичного порталу Defence Express Олег Катков заявив, що хоча ракетні комплекси Patriot для збивання таких ракет не призначені, однак Україна все одно може спробувати це зробити.

Водночас авіаексперт Валерій Романенко заспокоїв, що Росія навряд чи зможе налагодити серійне виробництво своїх нових балістичних ракет "Орешник".

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