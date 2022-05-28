Ракетна стрільба проводилася в рамках випробувань нових видів озброєння.

Фрегат "Адмірал Флоту Радянського Союзу" російської армії виконав випробувальну стрільбу ракетою "Циркон" в Баренцевому морі.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

"Сьогодні головний фрегат проекту 22350 "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков" з акваторії Баренцевого моря виконав стрілянину гіперзвуковою крилатою ракетою "Циркон" по морській мышені, що знаходиться в Білому морі", - йдеться в повідомленні міністерства.

Ракетна стрільба проводилася в рамках випробувань нових видів озброєння, уточнюють в МО РФ.

Росіяни стверджують, що "Циркон" успішно вразила морську мішень на відстані близько 1000 км.

Напередодні Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО. Обидві країни довгий час були в нейтральному статусі, але після нападу Росії на Україну різко змінили зовнішньополітичний курс.

Москва цьому намагається перешкоджати, оскільки після вступу Фінляндії війська НАТО будуть розміщені біля самих кордонів РФ. Вищі державні особи Росії неодноразово погрожували країнам військовою ескалацією.

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