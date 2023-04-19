Очільник оборонного відомства наголосив, що українське небо стає більш захищеним.

Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив прибуття в Україну систем протиповітряної оборони Patriot.

18 квітня Німеччина повідомила, що передала довгоочікувану систему ППО Києву. Резніков розповів у Twitter, що ще у серпні 2021 року, коли обіймав посаду віце-прем‘єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, він відвідав Сполучені Штати Америки й сказав американським партнерам, що Україна потребує зенітно-ракетні комплекси Patriot.

За його словами, свобода і незалежність України вже тоді перебували під загрозою. Тоді він отримав відповідь про неможливість надання таких систем.

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"Але неможливе є можливим. Сьогодні наше чудове українське небо стає більш захищеним, тому що системи протиповітряної оборони Patriot прибули в Україну", - підкреслив Резніков.

Міністр оборони зазначив, що українські захисники освоїли ці системи настільки швидко, наскільки це можна було зробити.

"І наші партнери дотримали своє слово. Це результат наполегливої роботи, очолюваної президентом Володимиром Зеленським", - додав Резніков.

Він подякував міністрам оборони: США Ллойду Остіну, Німеччини Борису Пісторіусу і Нідерландів Кайсі Оллонгрен, а також американському, німецькому і нідерландському народам.

"Ми переможемо разом", - наголосив міністр.

Також він опублікував фото Міністерства оборони Німеччини, на якому зображені три системи Patriot:

Як посилить ЗСУ наявність ЗРК Patriot

Нагадаємо, що на тлі новин про те, що Бундестаг нарешті передав Києву зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) Patriot разом з потрібними ракетами, речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат прокоментував, які можливості це надасть український армії.

За його словами, комплекс може "дотягнутися" ракетами на відстань до 150 км, а це означає, що авіація РФ не зможе більше "жахати" можливістю ракетних ударів на українських кордонах. Тепер Україна зможе знищувати ворожі цілі на цій відстані.

Також Україна могла отримати один з останніх варіантів систем Patriot. Це дозволить знищувати на відстані 40 км російські балістичні ракети типу Іскандер-М, каже Ігнат.

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