Навпаки, росіяни намагаються авіацію більше розосередити вглиб території Росії, зауважив Ігнат.

Речник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат каже, що у командуванні "здивовані" даними розвідки, на яку посилався Financial Times, про нібито стягування до кордону з Україною російської авіації, повідомив він в ефірі "Радіо Донбас.Реалії".

Він зауважив, що саме формування про "стягування" авіації неправильне: "Ми теж одразу її (статтю) побачили, теж трошки здивувались, що йде така от саме інформація. Можливо, це питання трошки некоректної подачі заголовку. Не можна стягнути авіацію до кордонів – це ж не танки, не артилерія, не БМП, не особовий склад. Це авіація, яка має бути де – на аеродромах. Вона як була стягнута, скажімо так, на початку війни, так вона там і залишилась".

За словами Ігната, йдеться про сотні літаків і вертольотів. На початку вторгнення 24 лютого їх було 750 одиниць. Однак ця кількість може змінюватися залежно від поставлених завдань.

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Зараз Росія користується близько 40 аеродромами – зокрема, в окупованому Криму, на інших окупованих територіях України, а також у Білорусі та у самій Росії.

Зміни на російських аеродромах відбуваються постійно, авіація постійно перелітає.

"Так, щоби спостерігалось накопичення саме близько до кордонів, це навряд чи варто очікувати. Навпаки, вони роззосередили свої літаки, особливо після тої "бавовни", що у нас була в Рязані, Енгельсі, вони намагаються авіацію більше навпаки розосередити вглиб території Росії, щоби у разі якоїсь можливої наступної "бавовни" уникнути більшого ураження цієї авіаційної техніки", – розповів речник Повітряних сил ЗСУ.

Росія "стягує" авіацію – що відомо

Напередодні Financial Times з посиланням на дані західної розвідки писав про накопичення РФ літаків і гелікоптерів поблизу українського кордону.

Стверджується, що це свідчить про те, що Москва може задіяти авіацію для підтримки наземного наступу своїх військ, який захлинається. З цієї ж причини Захід зробив пріоритетом передачу Україні засобів ППО.

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