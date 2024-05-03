За його словами, боєприпаси, які зараз виготовляє Rheinmetall, одразу відправляються Україні.

Генеральний директор оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер закликав збільшити військові витрати, аби Німеччина могла себе захистити у разі війни. Про це він сказав в інтерв'ю Wirtschaftspublizistische Vereinigung, передає Süddeutsche Zeitung.

"Західний світ не готовий до звичайної війни", - зазначив він.

За його словами, Китай та Росія з великою інтенсивністю озброюються. Тому оборонний бюджет Німеччини має бути збільшено на 30 млрд євро щорічно з теперішніх 52 млрд євро.

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"Якщо ці 30 мільярдів не будуть інвестовані в Німеччину, то поворот не вдасться", - попередив Паппергер.

У виданні нагадали, що у 2022 році федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до "поворотного моменту" після того, як РФ напала на Україну. Тоді федеральний уряд створив спеціальний фонд розміром 100 млрд євро для того, аби посилити обороноздатність та компенсацію дефіциту Бундесверу.

Голова найбільшого німецького виробника зброї зауважив, що після завершення холодної війни країна скоротила витрати на оборону, через що запаси військової техніки стали застарілими, а склади боєприпасів стали порожніми. Він додав, що занадто багато було зекономлено.

Журналісти зауважили, що компанія Reinmetall скористалася 100-мільярдним спеціальним фондом та отримала замовлення на бронемашини та іншу військову техніку. За словами Паппергера, спеціальний фонд буде вичерпано до 2026 року, через що є дуже важливо збільшити регулярний оборонний бюджет. Якщо цього не станеться, то "поворот не вдасться".

"Тоді це буде просто спалах на сковороді, і ми більше не зможемо продовжувати в тому ж дусі", - застеріг підприємець.

Він додав, що Бундесверу досі не вистачає необхідної зброї, він навів як приклад артилерійські боєприпаси.

"Боєприпаси, які ми виробляємо, зараз відправляються в Україну", - сказав Паппергер.

Гендиректор компанії підкреслив, що протягом останніх двох років Німеччина поповнила свої склади "практично нічим". Він оцінив, що для заповнення запасів артилерійських снарядів знадобиться 10 років виробництва, що дає зрозуміти, що федеральний уряд також має забезпечити необхідне фінансування.

Водночас Німеччиною не є єдиною з країн Європи, хто не підготовлений до можливих загроз.

"Чи це Італія, чи це Іспанія, чи це Франція - всі склади порожні, для всіх звичайних типів боєприпасів", - запевнив Паппергер.

Що відомо про оборонну компанію Rheinmetall

Зазначається, що штаб-квартира компанії знаходиться в Дюссельдорфі. Найбільший завод розташований в Унтерлюсі, що в Нижній Саксонії. Також компанія має різні дочірні підприємства за межами Німеччини.

"Група налічує близько 28 000 штатних працівників і виробляє танки, боєприпаси, артилерію, зенітні гармати та військові вантажівки. Минулого року оборот компанії зріс на 12 відсотків до близько 7,2 мільярда євро, а чистий прибуток - на дев'ять відсотків до 0,6 мільярда євро. Книги замовлень переповнені, і керівництво хоче прискорити зростання", - додали у повідомленні видання.

Також з початку повномасштабної війни в Україні вартість компанії зросла приблизно в п'ять разів, зараз її ціна складає близько 22 млрд євро. Проте Паппергер зазначив, що це ще не кінець.

"Я вірю, що ми можемо довести її до 50 мільярдів", - наголосив він.

Своєю чергою підприємець є не лише головою Rheinmetall, а й президентом Федерального об'єднання німецької промисловості безпеки та оборони (BDSV). Таким чином він є, так би мовити, головним менеджером з питань озброєнь у Німеччині.

Військова допомога Німеччини для України: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли зенітно-артилерійський комплекс Skynex, ракети для комплексів протиповітряної оборони, боєприпаси калібру 155 мм та інше озброєння. Також Німеччина передала 2000 маскувальних сіток, 2000 дощовиків і 100 тисяч аптечок.

Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц грубо висміяв прохання України надати ракети Taurus. За його словами, він би не давав всю зброю "своєму другу", попри те, що довіряє.

"Є зброя, яку можна постачати, лише якщо зберігається контроль за всім, що з нею роблять. І тут не можна вести дебати, наче між друзями: "Ти що, мені не довіряєш?" Звісно, я довіряю моєму другу. Але я б не став давати кожному всю зброю", - зауважив він та почав сміятися.

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