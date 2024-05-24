Одна з країн НАТО зробила велике замовлення на артилерійські боєприпаси у збройової компаніії Rheinmetall.
Як повідомляє прес-служба компанії, країна-замовник оформила контракт на суму майже 300 мільйонів євро.
"Клієнт НАТО розмістив у Rheinmetall замовлення на постачання артилерійських боєприпасів. Замовлення включає кілька десятків тисяч артилерійських снарядів і кілька сотень тисяч модулів заряджання ракетного палива", – йдеться у повідомленні.
Про яку саме країну НАТО йдеться в компанії не уточнили.
Rheinmetall в Україні
Раніше УНІАН писав, що німецький концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири збройові заводи. Зазначалось, що майбутні підприємства вироблятимуть снаряди, військову техніку, порох та зброю ППО.
У березні 2024 року голова правління німецького концерну Армін Папперґер заявляв, що Rheinmetall уже найближчим часом розпочне будівництво снарядного заводу в Україні, також у планах - виробництво бронетехніки.
Також стало відомо, що еімецький оборонний концерн Rheinmetall планує відкрити в Україні підприємство у сфері протиповітряної оборони. Про це повідомив керівник компанії Армін Паппергер під час загальних зборів Rheinmetall.