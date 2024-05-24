У компанії назвали суму угоди, але не вказали, яка саме країна є замовником.

Одна з країн НАТО зробила велике замовлення на артилерійські боєприпаси у збройової компаніії Rheinmetall.

Як повідомляє прес-служба компанії, країна-замовник оформила контракт на суму майже 300 мільйонів євро.

"Клієнт НАТО розмістив у Rheinmetall замовлення на постачання артилерійських боєприпасів. Замовлення включає кілька десятків тисяч артилерійських снарядів і кілька сотень тисяч модулів заряджання ракетного палива", – йдеться у повідомленні.

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Про яку саме країну НАТО йдеться в компанії не уточнили.

Rheinmetall в Україні

Раніше УНІАН писав, що німецький концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири збройові заводи. Зазначалось, що майбутні підприємства вироблятимуть снаряди, військову техніку, порох та зброю ППО.

У березні 2024 року голова правління німецького концерну Армін Папперґер заявляв, що Rheinmetall уже найближчим часом розпочне будівництво снарядного заводу в Україні, також у планах - виробництво бронетехніки.

Також стало відомо, що еімецький оборонний концерн Rheinmetall планує відкрити в Україні підприємство у сфері протиповітряної оборони. Про це повідомив керівник компанії Армін Паппергер під час загальних зборів Rheinmetall.

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