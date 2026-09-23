Росія має 'слабке місце': експерт розкрив, як українська балістика змінить війну

Експерт заявив, що російські комплекси С-300, С-400 і С-500 розподілені нерівномірно, а найсучасніші системи зосереджені переважно навколо Москви.

Росія може мати проблеми із захистом усіх стратегічних об'єктів від потенційних ударів українськими балістичними ракетами. Як розповів оглядач порталу "Мілітарний" Вадим Кушніков у коментарі "Українському радіо", російські комплекси протиракетної оборони розподілені нерівномірно, а найбільш сучасні системи зосереджені переважно навколо Московської області.

Експерт зазначив, що в Україні продовжує розвиватися наукова школа ракетобудування. Її розвиток у перспективі може дозволити створити вітчизняні балістичні ракети, здатні вражати цілі на території Росії.

Кушніков зазначив, що навіть за наявності потужної системи протиракетної оборони Росія не зможе прикрити всі стратегічні об'єкти на своїй величезній території.

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За його словами, Росія має певний дефіцит комплексів С-300 та С-400. Водночас точна кількість таких систем залишається невідомою, оскільки російські закупівлі та склад комплексів традиційно засекречені.

Експерт звернув увагу, що у відкритих джерелах під кількістю С-400 можуть матися на увазі як окремі пускові установки, так і повноцінні комплекси, до складу яких входять радари, командні пункти та пускові установки з ракетами-перехоплювачами.

Водночас, за словами Кушнікова, супутникові знімки свідчать про переміщення російських систем протиповітряної оборони з віддалених регіонів Росії для посилення позицій на європейському напрямку та поблизу лінії бойового зіткнення. За його словами, окремі комплекси перекидали навіть із Далекого Сходу та Крайньої Півночі.

Найсучасніші системи зосереджені біля Москви

Окремою проблемою для Росії експерт назвав запаси ракет-перехоплювачів. За його словами, російські сили активно витрачали їх у попередній період, зокрема для комплексів С-400.

Кушніков також зазначив, що найбільш сучасні російські комплекси С-500 "Прометей" із ракетами-перехоплювачами 77Н6-Н та 77Н6-Н1 нині зосереджені в Московській області. Вони є частиною системи захисту Московського регіону.

Таким чином, за словами експерта, Росія має засоби, здатні протидіяти українській балістиці. Однак ці системи розміщені нерівномірно, через що регіони за межами Московської області можуть залишатися менш захищеними.

Україна стикається з власними викликами

Водночас створення української балістичної ракети має низку складнощів. Однією з головних проблем Кушніков назвав російські удари по виробничих майданчиках, значна частина яких розташована на сході України.

Серед інших викликів – виробництво окремих компонентів ракетного озброєння, зокрема твердопаливних ракетних двигунів та систем наведення.

Експерт наголосив, що балістичні ракети мають швидкість, яка у п'ять і більше разів перевищує швидкість звуку, а їхній профіль польоту відрізняється від інших засобів ураження. Саме поєднання цих технологічних завдань, за його словами, є одним із ключових викликів для українських інженерів та дослідників.

Водночас окремим питанням після створення такої ракети стане масштабування виробництва – тобто можливість виготовляти їх у кількості, достатній для регулярного застосування.

Українська балістика - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний директор компанії Fire Point Ірина Терех заявила, що вже незабаром Україна зможе наносити удари власними балістичними ракетами по території Росії.

Крім того, Терех повідомила, що Fire Point випробовує ракету FP-9 із ще більшою дальністю. Вона зазначила, що через велику дальність цієї зброї неможливо провести повноцінні випробування на території України, тому наступний етап може фактично відразу стати бойовим застосуванням проти цілей на території РФ.

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