Один Мі-8 ВПС РБ повернувся в Мачулищі з Боровців.

Російські окупанти перекинули 11 бойових вертольотів з Мачулищей ближче до білорусько-українського кордону в Лунинець, повідомляє Беларускі Гаюн.

З самого ранку 19 січня в Білорусі спостерігалося збільшення авіаактивності, в першу чергу це стосувалося вертольотів ВПС РБ і ВКС РФ, які вилітали з аеродрому "Мачулищі", і в результаті полетіли на аеродроми в Брестській області країни: "Барановичі", "Осовці" і Лунинець".

2 вертольоти Мі-8 ВПС Білорусі і один вертоліт ВКС РФ прибули на аеродром "Барановичі"; 4 вертольоти Мі-24 ВПС РБ - на аеродром "Осовці" в Брестській області;

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На аеродром "Лунинець" прибуло 11 вертольотів ВКС РФ. Крім того, один Мі-8 ВПС РБ повернувся в Мачулищі з Боровців.

Ситуація в Білорусі - активність російської авіації

19 січня Росія підняла в небо над Білоруссю три носія ракет "Кинджал" МіГ-31К і літак дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50У. У зв'язку з чим в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога.

Пізніше стало відомо, що один з МіГ-31К загорівся під час польоту - у нього спалахнув двигун.

Наразі загроз наступу білоруської армії немає, вважають у Білому домі. Однак до кінця року Мінськ може перекинути свої війська для вторгнення в Україну, відзначає в Інституті вивчення війни.

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