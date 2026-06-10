Росія представила проєкт неатомної суперсубмарини з 'рекордним боєзапасом' (фото)

Раніше росіяни вже намагалися проштовхнути на ринок човен із шифром "Амур 1650".

ОСК ("Об'єднана суднобудівна корпорація") представила на виставці "ФЛОТ-2026" проєкт неатомного підводного човна "Амур 1650" з вертикальними пусковими установками та повітронезалежною енергетичною установкою. Про це російська корпорація повідомила у своєму Telegram-каналі.

Субмарина може діяти до 60 діб в умовах як відкритого океану, так і на мілководді, навіть за наявності протичовнової оборони. Її водотоннажність становить близько трьох тисяч тонн, а екіпаж – 42 особи.

Цей проєкт має один із найбільших (самі росіяни взагалі кажуть про найбільший) боєзапасів серед неатомних підводних човнів – до 28 одиниць озброєння. "Амур 1650" може бути оснащений крилатими ракетами Club-S або російсько-індійськими надзвуковими ракетами BrahMos.

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У проєкті закладено високу адаптивність – можливе інтегрування обладнання замовника. Широкий ракетний арсенал здатний уражати як наземні, так і надводні цілі.

За словами росіян, "Амур 1650" вирізняється високою прихованістю. На його малопомітність впливають широкий набір засобів акустичного захисту, обводи корпусу та обладнання зі зниженою шумністю. Гідроакустичний комплекс корабля забезпечує "велику дальність виявлення цілей".

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Варто сказати, що раніше росіяни вже намагалися проштовхнути на ринок човен із шифром "Амур 1650", але російська субмарина так і не знайшла свого покупця.

На початку 2025 року з'явилися повідомлення про те, що Марокко розглядало російську пропозицію поряд із європейськими варіантами в межах планів щодо придбання своїх перших субмарин.

Водночас угоди укладено не було, а будівництво жодного корпусу підводного човна так і не розпочалося.

Наскільки можна судити, тоді пропонували не настільки потужний варіант: повідомлялося, що корабель може нести близько 16 торпед/мін/ракет (а не 28 одиниць озброєння, як зараз).

Зазначимо, що сам російський флот продовжує активно використовувати модернізовані підводні човни проєкту 636.3, що вказує на затяжні проблеми з введенням у стрій нових неатомних субмарин.

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