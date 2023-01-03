Також представник розвідки України оцінив можливість завдання Росією ядерного удару.

За інформацією представника української розвідки, в Криму базуються російські носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного і морського базування.

Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Черняк. Як повідомляє "Укрінформ", військова розвідка стежить за переміщеннями зброї РФ.

Серед носіїв ядерних боєприпасів РФ на території анексованого півострова Черняк назвав кораблі, підводні човни, літаки й наземні комплекси.

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Також представник розвідки України оцінив можливість завдання Росією ядерного удару. Він переконаний, що країна-окупант "здатна на все". Водночас він висловив надію на зусилля міжнародної спільноти щодо запобігання ядерній катастрофі.

Ядерні погрози Росії

У грудні 2022 року Путін заявив, що "загроза ядерної війни наростає". При цьому він також уточнив, що Росія не застосує ядерну зброю першою. "Росія не застосує ядерну зброю першою, але якщо не застосує першою, то, значить, і другою не застосує", — сказав він.

У Держдепартаменті назвали нові "ядерні" загрози Путіна "пустопорожніми".

У листопаді у НАТО заявляли, що ризик ядерної війни "залишається низьким", хоча Російська Федерація демонструє безвідповідальну поведінку.

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