Естонія побудує військове містечко поблизу кордону з РФ

За даними Генштабу Збройних сил, у Нарві планується розмістити підрозділ 1-ї піхотної бригади.

У Нарві триває підготовка до будівництва тимчасового військового містечка, де в 2027 році планується розмістити підрозділ Сил оборони чисельністю до 150 осіб, повідомляє ERR.

Видання поділилося, що після ухвалення рішення Нарвською міською радою про обмін земель з державою розпочалася підготовка до будівництва військового містечка. Перший етап передбачає розміщення 150 військовослужбовців.

"Заплановане основне військове містечко ми побудуємо за один етап. Роботи розпочнуться наприкінці року й завершаться влітку 2028 року. Крім того, ми створимо в Нарві тимчасове військове містечко з контейнерів, будівництво якого буде завершено до початку 2027 року", - розповів керівник портфеля проєктів Центру оборонних інвестицій Андо Воогма.

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За даними видання, в результаті обміну земельними ділянками Нарва отримає компенсацію у розмірі приблизно 400 000 євро та земельну ділянку в районі старого міста.

"Ця земля підійде для невеликого житлового будинку. Це ми обговоримо пізніше. Ми не обговорювали конкретні плани та проєкти, узгодження та інвесторів. Ні, зараз літо", – сказала мер Нарви Катрі Райк.

За даними Генштабу Збройних сил, у Нарві планується розмістити підрозділ 1-ї піхотної бригади. Військове містечко буде розраховане на 1000 осіб, однак постійно там служитимуть приблизно 200 військовослужбовців.

Загроза для країн Балтії з боку РФ

Раніше УНІАН повідомляв, що прем’єр-міністри Латвії та Естонії не підтримали ідею переговорів з Москвою. Вони наголосили, що боротьба України проти російського вторгнення докорінно змінює Європу та робить "хороші речі" для її майбутнього. Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал вважає, що якщо Європа матиме зброю та здатність реагувати на загрози безпеці всередині країни та за її межами, то стане набагато сильнішою. Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс висловив думку, що Європа має зосередитися на озброєнні, а не на налагодженні контактів із Москвою.

Також ми писали, що Міхал запропонував назавжди позбавити доступу до Шенгенської зони без паспортного контролю російських солдатів, які беруть участь у війні проти України. Прем'єр-міністр Естонії назвав таких осіб "злочинцями" й припустив, що ніхто не хоче, щоб такі люди були поруч. В уряді Естонії вважають, що навіть після закінчення бойових дій в Україні колишні російські військові можуть становити загрозу для ЄС. Міхал пояснив, що вони можуть вступити в приватні військові армії, які будуть діяти в Європі, Азії, Африці, на всіх континентах.

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