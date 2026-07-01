У росіян з'явився різновид 'Шахеда': Флеш поділився подробицями

Цей варіант дрона оснащений системою автоматичного розпізнавання та захоплення цілей, яка дозволяє йому завершувати атаку навіть у разі втрати зв'язку з оператором.

Останнім часом у росіян часто з’являється термін "Герань Сікер", повідомив в своєму Telegram-каналі радник міністра оборони України та експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Флеш).

За його словами, цей варіант дрона оснащений системою автоматичного розпізнавання та захоплення цілей, яка дозволяє йому завершувати атаку навіть у разі втрати зв'язку з оператором.

Бескрестнов пояснив, що "Сікер" є спеціалізованою модифікацією безпілотника типу Shahed ("Герань"), й його призначенням є пошук та ураження важливих цілей.

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За словами радника міністра оборони України, ворог може встановити модуль "Сікер" на всіх версіях "Гераней" – від другої до четвертої. Водночас, останнім часом найчастіше зустрічається реактивна модифікація "Герань-4 Сікер".

"На "Герані" встановлені кілька камер, які працюють у різних режимах, а на "Сікері" додатково стоїть радіо МЕШ-модем, через який пілот керує апаратом", - поділився експерт.

Головною особливістю нової модифікації Бескрестнов назвав систему автоматичного розпізнавання, захоплення та наведення на ціль. За його словами, вона побудована на базі одноплатного комп'ютера Raspberry Pi та використовує алгоритми машинного зору.

Радник міністра оборони України поділився, що після того, як оператор визначає та захоплює ціль, система здатна самостійно довести безпілотник до об'єкта без втручання людини.

"Якщо пілот "Сікера", захоплює ціль, наприклад, локомотив з відстані у кілометр, то малопотужна система радіоелектронної боротьби на локомотиві не захистить його. Алгоритми машинного зору доведуть "Сікер" до цілі без участі оператора", - пояснив він.

Флеш про дії РФ

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Флеша у відповідь на українські атаки Росія вирішила знищити прифронтові автозаправні станції в Україні. Проте експерт впевнений, що населення все одно не залишиться без бензину. Радник міністра оборони зазначив, що українці знайдуть способи, як організувати логістику, розподіл та продаж пального та заправлятися. Як зазначив Бескрестнов, цивільні АЗС жодним чином не впливають на військові поставки палива, тому метою таких атак є тероризування цивільного населення.

Також ми писали, що Флеш вважає, що попри вимкнення ретрансляторів на території Білорусі, атаки дронів по Україні з того напрямку усе одно будуть. Проте, відбуватися це буде в режимі онлайн-керування. За словами Флеша, для того, аби керувати ударними та розвідувальними безпілотниками, росіяни використовували чотири вежі з встановленими на них ретрансляторами сигналу на території Білорусі. За даними, вони з'явилися в сусідній країні восени. Флеш розповів, що ретранслятор - це вежа заввишки 45-70 метрів. Це може бути вежа мобільного оператора, телевежа чи будь-яка інша.

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