Скандал у Beretta: журналісти довели участь топменеджменту в поставках зброї для армії РФ, - The Insider

Попри запроваджені санкції Європейського Союзу, з березня 2022-го по лютий 2024 року російські структури зареєстрували щонайменше 15 337 одиниць західної вогнепальної зброї.

Європейський збройовий гігант Beretta Holding опинився в центрі міжнародного скандалу після оприлюднення нових документів, які доводять не лише фінансовий контроль, а й безпосередню участь європейського топменеджменту в управлінні російським бізнесом після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Як зазначається у розслідуванні видання The Insider, президент та головний виконавчий директор холдингу П'єтро Гуссаллі Беретта протягом усього 2022 року офіційно входив до складу правління російської компанії "Русский Орел". На сьогодні Beretta Holding зберігає за собою контроль над 57% акцій цього російського імпортера.

Попри запроваджені санкції Європейського Союзу, з березня 2022-го по лютий 2024 року російські структури зареєстрували щонайменше 15 337 одиниць західної вогнепальної зброї, причому майже 40% від цього обсягу (6 064 одиниці) склала продукція заводів, що належать італійському концерну.

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Італійські дробовики на службі ФСО та протидія українським FPV-дронам

Хоча значна частина задекларованого вантажу позиціонувалася як мисливська зброя, російські силові відомства та армія змогли отримати сотні одиниць передових армійських напівавтоматичних рушниць та далекобійних гвинтівок. Зокрема, зафіксовано масове використання гладкоствольних дробовиків Benelli моделей M2 та M4 військовослужбовцями РФ для збиття українських фронтових FPV-дронів.

На змаганнях із тактико-стрелкового багатоборства Збройних сил РФ російські військові віддали перевагу італійським Benelli через їхні вищі технічні характеристики порівняно з вітчизняними аналогами концерну "Калашников". Крім того, досвід протидії безпілотникам за допомогою європейської зброї перейняла Федеральна служба охорони РФ, чиї співробітники були помічені з рушницями Benelli M2 під час забезпечення безпеки перших осіб держави на параді 9 травня 2026 року в Москві.

Паралельно російські снайперські підрозділи активно застосовують високоточні гвинтівки Tikka та Sako сучасних армійських калібрів, які виробляє фінський завод, що також входить до структури Beretta Holding.

Американські арешти та європейське замовчування контрабанди

Реакція правоохоронних органів на виявлені схеми постачання виявилася кардинально різною по обидва боки Атлантики. У відповідь на попередні викриття Уряд США вніс ТОВ "Русский Орел" до санкційних списків, а згодом правоохоронці заарештували кількох міжнародних посередників, зокрема громадян Киргизстану та Італії, за звинуваченням у контрабанді американської зброї та боєприпасів на сотні тисяч доларів.

Водночас у Європейському Союзі та безпосередньо в Італії офіційні розслідування так і не були розпочаті. Комітет фінансової безпеки Міністерства економіки Італії усунувся від вирішення питання, заявивши про відсутність компетенції у сфері збройового ембарго.

Більше того, під час слухань у комісії з безпеки Палати депутатів Італії в лютому 2026 року голова засідання Антоніо Мінардо демонстративно закрив слухання після того, як парламентарі почали ставити керівництву Beretta прямі запитання про тисячі одиниць контрабандної зброї та мільйон патронів, що потрапили до РФ.

Нові весняні поставки 2026 року та позиція холдингу

За умов повної бездіяльності європейських контролюючих органів тіньовий імпорт продукції Beretta до Москви не припиняється. Нові документальні дані свідчать, що 17 березня 2026 року російська компанія "Кольчуга", яка належить Рафіку Етумяну (номінальному власнику та партнеру російського бізнес-партнера Beretta Михайла Хубутії), успішно оформила та отримала чергову партію з 40 карабінів Benelli Argo-E військових калібрів .308 Win та .30-06 Springfield.

У відповідь на офіційний запит журналістів пресслужба Beretta Holding заявила про категоричне відхилення будь-яких звинувачень, що шкодять репутації бренду. Керівництво концерну запевняє, що "Русский Орел" наразі виключений із консолідованої фінансової звітності групи, а всі комерційні операції на російському ринку повністю зупинені.

Появу офіційних сертифікатів відповідності на нову зброю, виданих державними органами РФ, у холдингу назвали наслідком розповсюдження фальсифікованих товарів та публікацією недостовірних зображень у медіа.

Санкції проти РФ

Через повномасштабне вторгнення в Україну Російська Федерація була змушена витратити додаткові 130 мільярдів доларів на придбання товарів в обхід запроваджених Заходом санкцій, повідомляє видання Business Insider. Згідно з розрахунками аналітиків латвійського Бюро захисту Конституції (SAB), упродовж 2022–2025 років щорічні середні переплати країни-агресорки за імпорт західної продукції через обхідні шляхи становили 32,5 мільярда доларів.

Експерти зауважують, що ця сума відображає лише витрати на товари, які РФ спромоглася імпортувати через альтернативні канали постачання, і не включає збитки від продукції, заміну якій так і не вдалося знайти. Окрім цього, міжнародні обмеження призвели до втрати Москвою сотень мільярдів доларів внаслідок закриття ключових експортних ринків та блокування фінансових активів у західних банках.

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