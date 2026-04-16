Кремль зазнав масштабних втрат: Росія переплатила $130 мільярдів через санкції, - BI

Внутрішні прогнози РФ передбачають подальші багатомільярдні втрати економіки.

Росія витратила додаткові 130 млрд дол. на закупівлю товарів в обхід західних санкцій через повномасштабне вторгнення в Україну, пише Business Insider. За оцінками латвійських аналітиків з Бюро захисту Конституції (SAB), у 2022-2025 роках Росія в середньому переплатила за імпорт західних товарів через санкції 32,5 млрд дол. щороку.

Зазначається, що ці витрати стосуються лише товарів, які Росії вдалося придбати через альтернативні канали, і не враховують випадків, коли заміну знайти не вдалося.

Міжнародні санкції, запроваджені після вторгнення в Україну, також призвели до втрати сотень мільярдів доларів через втрату експортних ринків та заморожування активів західними банками.

При цьому, за даними аналітиків, російські державні установи всередині країни прогнозують подальше погіршення економічної ситуації, попри публічні заяви влади про те, що "економіка успішно адаптується до впливу західних санкцій".

Зокрема, один із внутрішніх прогнозів передбачає додаткові втрати у зовнішній торгівлі на рівні 136 млрд дол. до 2030 року виключно через західні санкції. Інший прогноз вказує, що тривале скорочення торгівлі з Європою становитиме близько 70 млрд дол. цих втрат.

Окремо оцінюються ризики для енергетичного сектору. За посилення санкцій втрати РФ можуть сягнути 216,5 млрд дол. протягом наступних п’яти років. При цьому нафтогазова галузь зазвичай становить близько 15-20% ВВП Росії та майже третину федеральних доходів.

"Скасування санкцій значно посилить загрозу, яку Росія становить не тільки для України та Європи, але й у глобальному масштабі", - пишуть аналітики, зазначаючи, що Кремль таким чином зможе отримати свободу дій для надання допомоги Ірану, Північній Кореї, Венесуелі та Кубі.

Крім того, Росія стикається зі скороченням експорту в поставках залізної руди на 40% у 2021-2025 роках, а деревини та целюлози експорт впав приблизно на 50%.

Наприкінці березня повідомлялося, що російський малий і середній бізнес увійшов у 2026 рік у стані глибокої кризи. Працівники деяких підприємств готуються до страйків через заборгованість по зарплатам. Найближчим часом в Росії може закритися до третини суб'єктів малого та середнього бізнесу.

15 квітня стало відомо, що держборг Росії досягне рекордної позначки в майже 30% від загального валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2031 році.

Правитель РФ Володимир Путін висловив догану своїм ключовим урядовцям після падіння економіки країни на 1,8% у перші два місяці року і закликав їх підготувати нові заходи для стимулювання економічного зростання.

