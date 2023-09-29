За словами операторів танків, наразі їхні машини беззахисні перед російськими боєприпасами.

Українські оператори танків під час навчань на сході України (Донецька область) розповіли, чому їм потрібні для "виживання" на фронті танки Abrams.

Вони кажуть, що з поточними машинами армія України беззахисна перед російськими боєприпасами. Про це в коментарі Reuters розповів 29-річний боєць Віталій.

За його словами, отримання Abrams від США стане "великим кроком" для України на полі бою, адже вони вміють набагато більше ніж радянські танки, які нараз використовує як армія України, так і Росія.

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"Танк Abrams... Він має захист від детонації боєприпасів. (У цього танка - машині, на якій зараз їздить Віталій - УНІАН) його немає. Якщо боєприпаси РФ детонують, шансів вижити немає", - розповів він.

Водночас командир танкової бригади з позивним "Вель" акцентував, що корисними для ЗСУ є також танки Leopard. Як і у випадку з Abrams та іншими західними танками - це додаткова вогнева міць та захист для української армії на полі бою.

"Краще б мати іноземну зброю. Я вважаю, що в неї броня краща, і вона ефективніша", - сказав він.

Зазначається, що ЗМІ поспілкувалися командиром "Велем" якраз тоді, колі його команда намагалася пройти на радянському танку лісисту місцевість в рамках навчань. Під час спілкування з Reuters він згадав фронтову історію своїх побратимів, які легко пробили на танках Leopard броню окупантів, поціливши по радянському танку, немов по "сковорідці".

"Мої друзі, які навчалися керувати танками Leoprad і брали участь у штурмах, сказали мені, що танки Т-72, які належать росіянам, були пробиті (танками Leopard) так легко, ніби це була сковорідка. Дуже швидко. Знімаєш всього одну-дві шкаралупи, і нічого не залишається", - заявив він.

Експерт оцінив перевагу танків Abrams перед російськими Т-90

Раніше військовий експерт Олег Жданов проаналізував, чим американські танки Abrams виграють у порівнянні с "сучасними" танками армії РФ Т-90.

За його словами, перевага Abrams полягає у більшість живучості та здатності маневрувати на полі бою. Жданов вказав, що обидві моделі танків мають в дечому схожі характеристики, але водночас Abrams та Т-90 обладнані абсолютно різною бронею та двигунами (американський танк у порівнянні з Т-90 потужніший на 200 з чимось кінських сил), вказав Жданов.

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