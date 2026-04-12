Україна стає світовим лідером у виробництві артилерії: експерт розповів про рекорди

За словами аналітика, українські потужності вже перевищують сумарний потенціал європейських виробників у сегменті колісної самохідної артилерії.

Україна поступово стає не просто європейським, а світовим лідером у виробництві ствольної артилерії. Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За його словами, у 2025 році Україна встановила рекорд із виробництва самохідних артилерійських установок 2С22/2П22 "Богдана". Водночас, йдеться не лише про національні показники, а й про рівень, який перевищує можливості європейських виробників колісної артилерії.

Точні обсяги з міркувань безпеки не розголошуються, однак динаміка говорить сама за себе, додає аналітик. Зокрема, у 2024 році темпи виробництва "Богдани" суттєво зросли: вже навесні підприємства виходили на приблизно 10 установок на місяць, а восени цей показник збільшився до 15–20 одиниць. За даними моніторингових груп, торік у квітні виробництво могло досягати близько 36 САУ щомісяця. А в жовтні президент України Володимир Зеленський під час виступу на Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві заявив, що показник зріс до 40 одиниць на місяць.

На цьому тлі показники європейських виробників виглядають скромніше, зазначає оглядач. Зокрема, Франція нині випускає в середньому близько 100 САУ CAESAR на рік. Інші країни також мають значно менші обсяги: Швеція – приблизно 20–30 установок Archer на рік, Чехія – близько 15–20 САУ DANA/DITA, Словаччина – орієнтовно 25–30 установок Zuzana 2 щорічно.

За словами Коваленка, хоча за потреби виробники можуть наростити темпи, зазвичай ідеться про збільшення в межах 30–50% протягом року.

З огляду на ці цифри, українські потужності вже перевищують сумарний потенціал європейських виробників у сегменті колісної самохідної артилерії. Попри значну увагу до розвитку безпілотників і засобів протидії їм, артилерійський напрям залишається критично важливим – і саме тут Україна фактично виходить у лідери Європи, вважає аналітик. Вітчизняне виробництво не лише покриває внутрішні потреби, а й створює потенціал для конкуренції на міжнародному ринку.

"Не здивуюся, якщо 2026 року почую з офіційних заяв, що щомісячне виробництво САУ 2С22/2П22 "Богдана" перевищує 50 одиниць на місяць. Україна поступово, але впевнено стає не просто європейським, а світовим лідером у виробництві ствольної артилерії", - наголошує Коваленко.

Як писав УНІАН, Коваленко розповів, що росіяни дедалі активніше використовують легкі 107-мм північнокорейські реактивні системи РСЗВ Type 75, як заміну повноцінній реактивній артилерії. За словами експерта, розробники РФ вже доходять до ідеї встановити Type 75 на наземний роботизований комплекс "Кур’єр".

Раніше такі установки вже монтували на шасі УАЗ-469, УАЗ-452 тощо. Фактично етап експериментів із флотськими реактивними бомбометами на кшталт РБУ-1200 і РБУ-6000 поступово відходить у минуле - натомість формується новий тренд із використанням Type 75.

