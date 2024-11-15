Конструкція автомобіля дозволяє встановлювати додаткові системи озброєння.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони повнопривідний бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр".

Як повідомляє пресслужба міністерства, він мультифункціональний і вирізняється мобільністю, маневреністю та компактними розмірами.

"Бронеавтівка має посилену незалежну підвіску та неабиякі ходові характеристики, що дозволяє пересуватися на відносно високих швидкостях складними ділянками місцевості. Неглибокі водні перешкоди – також не є проблемою для подолання на цьому бронеавтомобілі", - зазначають в Міноборони.

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В повідомленні сказано, що броня та конструкція "Зубра" захищає військовослужбовців від уражень стрілецькою зброєю та мінімізує травмування водія і пасажирів при підриві машини на міні чи ворожому фугасі.

Також на автомобіль можна встановлювати додаткові системи озброєння, використовувати його для транспортування особового складу та евакуації поранених.

Розробки українського ВПК

Влітку Національній гвардії України передали першу партію автомобілів "‎Новатор 2".

В Міністерстві оборони кодифікували та допустили до постачання український бронетранспортер "Хорунжий", який являє собою дуже глибоку модернізацію радянського БТР-60.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2024 року кодифікували та допустили до використання у підрозділах ЗСУ український всюдихід-амфібію "‎ТАХА"‎, який в самому відомстві назвали "унікальним".

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