Скільки реактивних двигунів потрібно Україні у 2027 році: відповідь Міноборони

Такі двигуни необхідні для різних категорій озброєння.

Виробництво реактивних двигунів стало одним із пріоритетних напрямів розвитку українського оборонно-промислового комплексу (ОПК), і у 2027 році потреба в двигунах одного типу може становити близько 10 тисяч одиниць на місяць. Про це повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара під час спілкування з журналістами, пише "Мілітарний".

Зокрема, озвучений показник у 10 тисяч двигунів на місяць є орієнтовною потребою на 2027 рік для одного типу продукції.

За його словами, такі двигуни необхідні для різних категорій озброєння: як для дронів-перехоплювачів та засобів ураження середньої дальності, так і для далекобійних систем й крилатих ракет.

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В Міноборони зауважили, що наразі в Україні є власні розробки та виробники реактивних двигунів, діяльність яких підтримує держава та сприяє розвитку відповідного виробництва. Загалом йдеться приблизно про два десятки українських виробників.

Українські дрони з реактивними двигунами – що відомо

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони вже давно застосовують дрони з реактивним двигуном для ударів по об'єктах російських загарбників. Водночас існує проблема з масовим виробництвом самих реактивних двигунів для таких дронів-камікадзе.

Павло Нарожний – засновник БО "Реактивна пошта", військовий експерт, розповів, що один із таких дронів із реактивним двигуном – це "Барс". Також Сили оборони України мають на озброєнні такого типу дрони іноземного виробництва. Таким є дрон Nyan, створений дочірньою структурою концерну BAE Systems у Великій Британії.

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