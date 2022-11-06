За словами міністра Резнікова, Росія майже вичерпала першу партію іранських дронів у кількості близько 300 одиниць.

США спростували заяву іранської влади, що ударні дрони були відправлені Росії ще до вторгнення 24 лютого.

Як зазначив спецпредставник США щодо Ірану Роберт Меллі у Twitter, відповідна заява Тегерану не відповідає дійсності.

"Вони переправили десятки (дронів до Росії) лише цього літа й мають своїх військових спеціалістів в окупованих частинах Украхни, які допомагають РФ використовувати їх проти українських цивільних", - зауважив Меллі.

5 листопада Іран уперше визнав поставку ударних дронів Росії, але ці поставки відбувалися нібито за кілька місяців до повномасштабного вторгнення.

Втім, ці заяви не змусили США переглянути свою відповідь щодо участі Ірану в агресії проти України. Як заявила помічниця держсекретаря Карен Донфрід, Вашингтон та його союзники готують додаткові санкції проти іранського режиму.

Іранські дрони на війні проти України

У липні цього року Росія закупила в Ірану велику партію бойових дронів Shahed-136 та Mohajer-6. За різними оцінками, їхня кількість може досягати до кількох тисяч одиниць.

29 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що йому телефонував міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіан.

Під час дзвінка Кулеба вимагав від Ірану негайно припинити потік зброї до Росії, яка використовується для вбивства мирних жителів і руйнування критичної інфраструктури в Україні.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Росія майже вичерпала першу партію іранських дронів у кількості близько 300 одиниць: "Більшість з них ми навчились нищити, збивати. Відсоток значний, але, на жаль, не 100-відсотковий".

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