10 швидкісних катерів, понад 70 надувних човнів та інше супутнє обладнання отримали українські моряки.

Урочиста церемонія передачі міжнародної технічної допомоги від США відбулася сьогодні на території Військово-морської бази «Південь» у Практичній гавані в Одесі.

Про це повідомляє АрміяInform.

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Як зазначається, загалом українські військові отримали від партнерів 10 швидкісних катерів Willard, понад 70 надувних човнів Zodiac та інше супутнє обладнання.

Повідомляється також, що у першому півріччі цього року ВМС України отримають ще три патрульних катери від США.

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Автор: УНІАН