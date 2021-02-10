Українські військові отримали 10 швидкісних катерів Willard / фото АрміяInform
Урочиста церемонія передачі міжнародної технічної допомоги від США відбулася сьогодні на території Військово-морської бази «Південь» у Практичній гавані в Одесі.
Про це повідомляє АрміяInform.
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Як зазначається, загалом українські військові отримали від партнерів 10 швидкісних катерів Willard, понад 70 надувних човнів Zodiac та інше супутнє обладнання.
Повідомляється також, що у першому півріччі цього року ВМС України отримають ще три патрульних катери від США.
фото АрміяInform
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