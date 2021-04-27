З 2014 року ЗСУ отримали допомогу на понад два мільярди доларів.

Сполучені Штати Америки надали Збройним Силам України допомогу на майже 8 млн доларів для вдосконалення управління і зв'язку.

Про це повідомляється у мікроблозі Twitter Посольства США в Києві.

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«Сполучені Штати продовжують непохитну підтримку ЗCУ шляхом надання безпекової допомоги на суму 7,85 млн дол. для вдосконалення управління і зв'язку, а також запчастин та агрегатів, медичного обладнання, тактичного спорядження, загалом надавши понад 2 млрд дол. з 2014 року», - йдеться у повідомленні.

Допомога США Україні

1 березня Департамент оборони США заявив про виділення Україні допомоги на безпекову сферу у розмірі 125 млн доларів, зокрема на підготовку українських військових, надання обладнання та консультативну підтримку.

Ще 150 млн доларів буде виділено Україні за умови втілення реформ у сфері безпеки та оборони.

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Автор: Світлана Закелова