Уже скоро Віткофф і Кушнер можуть приїхати до Києва, - Зеленський

Президент наголосив, що перш ніж їхати до Москви посланці Трампа мають побувати у Києві.

Україна розраховує, що радники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер приїдуть до Києва. Це може відбутися вже через два тижні, повідомив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю CBS News.

"Я сподіваюся, що вони знайдуть можливість приїхати сюди через два тижні. Принаймні я отримав таке повідомлення від моєї переговорної групи. Вони сказали мені, що мали контакти зі Стівом і Джаредом і що вони готові приїхати до України та поговорити, якщо, звичайно, якщо... завжди якщо... Сьогодні "якщо" означає Близький Схід", - сказав Зеленський.

За словами президента, американську переговорну групу "потрібно побачити" в Україні, і, на його думку, "це важливо не лише для нас".

Відео дня

"Їм корисно розуміти, бачити людей, що їхнє життя триває, але ми хочемо зупинити цю війну. Це покликано зупинити Росію. Вони кілька разів були в Москві. Я вже казав про це раніше: якщо вони хочуть цього разу поїхати до Москви, їм потрібно спочатку приїхати до Києва, а потім поїхати до Москви. Я думаю, це буде корисно", - наголосив Зеленський.

Візит Віткоффа і Кушнера в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у квітні Зеленський закликав представників Трампа особисто відвідати Київ, щоб вони отримали об'єктивне уявлення про війну. За словами глави держави, зовнішні оцінки ситуації не можуть замінити особистої присутності, тому візит спеціальних представників президента США в Україну необхідний їм самим.

Підніше Зеленський заявив, що Віткофф і Кушнер підтвердили візит в Україну. Проте, як зазначав він, невідомо, коли цей візит може відбутися.

Однак згодом видання Kyiv Independent із посиланням на обізнані джерела написало, що Віткофф і Кушнер не їдуть до Києва через те, що у Вашингтоні не вірять у можливість прогресу в мирних переговорах. За словами двох джерел, відповідно до початкового плану представники Трампа мали поїхати до Києва, зустрітися із Зеленським, а потім вирушити до Москви. Однак обидва посланці настільки загрузли в дипломатичному процесі з Іраном, що війна в Україні просто випала з їх порядку денного.

Вас також можуть зацікавити новини: