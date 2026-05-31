Після ударів ЗСУ: виробник російських дронів 'Оріон' заявив про рекордні збитки

Проблеми виробника БПЛА "Оріон" збіглися з наслідками удару українських дронів по заводу в Дубні.

Російська група "Кронштадт", до складу якої входить виробник розвідувально-ударних безпілотників "Оріон", повідомила про різке зростання збитків за підсумками 2025 року. Чистий збиток компанії сягнув 4,5 млрд рублів, тоді як роком раніше цей показник становив 2,6 млрд рублів, пише Defense Express.

Російські джерела визнають, що ключові фінансові проблеми пов’язані саме з підприємством, яке випускає БПЛА "Оріон". Це збігається в часі з ударом українських далекобійних дронів по заводу "Кронштадт" у місті Дубна наприкінці травня 2025 року.

У компанії пояснюють збитки нібито невиконанням контрактів на постачання безпілотників для цивільного ринку. Стверджується, що з 2023 року виробник став фігурантом близько 300 судових позовів на загальну суму 5,2 млрд рублів через зрив поставок, а ще понад пів сотні справ залишаються на розгляді.

Водночас керівництво "Кронштадта" заявляє про намір покращити фінансовий стан за рахунок нових замовлень на цивільному ринку безпілотників. Однак експерти ставлять під сумнів таке пояснення, вважаючи, що реальний вплив на діяльність підприємства могли мати наслідки удару по виробничих потужностях у Дубні.

Удар по виробництво "Оріонів"

Раніше повідомлялося, що завод "Кронштадт" є одним із ключових центрів виробництва безпілотників "Оріон" та ракето-дронів "Бандероль", які використовуються російськими військами.

"Оріон" – це дрони оперативно-технічного рівня, те саме, що для України – "Байрактар". Йдеться про доволі велику одиницю у сенсі розмаху та спроможностей, що веде не тільки розвідку, а й може нести озброєння.

У квітні цього року Сили оборони завдали удару по російському підприємству "Атлант Аеро", яке повʼязане з виробництвом важких дронів "Оріон".

