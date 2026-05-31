Росіяни вдарили по Дніпру, вщент знищено відділення 'Нової пошти' (відео)

В Дніпрі внаслідок удару російського дрона вигоріло вщент приміщення відділення №1 Нової пошти. Співробітники відділення не постраждали.

Про це повідомила сама компанія у Telegram. "Оцінка наслідків атаки триває. Детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків влучання. Резервні схеми введені, логістика перебудована. Затримок доставки не очікується", - деталізували в компанії.

Там пообіцяли компенсувати клієнтам оголошену вартість знищених відправлень.

Крім цього, президент Володимир Зеленський зазначив, що триває ліквідація наслідків російського удару по Дніпру. За його словами, через атаку дроном горить складська будівля терміналу "Нової пошти" та машини.

"Всі ці удари треба зупинити. Потрібна лише достатня підтримка нашого захисту і продовження тиску на Росію. Наші далекобійні санкції, санкції від партнерів, усі форми політичного та економічного тиску на Росію повинні спрацювати, щоб можна було досягти реальної безпеки. Тільки тиск спрацює на мир", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня армія РФ атакувала Одесу та Одеський район ударними безпілотниками, внаслідок влучань сталося пошкодження житлових будинків, магазинів, було четверо поранених.

Тоді в Одеському районі внаслідок влучання ворожого БпЛА було пошкоджено житлові будинки, відділення "Нової пошти", продовольчий магазин. Загорілися кілька приватних авто.

